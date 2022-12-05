▲全國模範清潔隊長368名角逐，桃園區中隊長吳小萬奪魁。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在全國368位清潔隊長角逐競爭中，111年全國模範清潔隊長中遴選出10位全國模範清潔隊長，環境清潔稽查大隊桃園區中隊長吳小萬在激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國模範清潔隊長殊榮。桃園市環保局5日表示，身為國門之都的桃園，市容觀瞻與環境整潔維護之管理格外吃重，成為桃園市首位模範清潔隊長，尤其難能可貴。

環保局指出，行政院環保署有感於民眾對市容環境日益要求，清潔隊員的工作角色也日益吃重，帶領這群清潔隊員的隊長自然是功不可沒。桃園區中隊為桃園市13個區中人數最龐大的中隊，吳小萬中隊長帶領500多位清潔隊同仁，超越其他縣轄市清潔隊員總人數，執行桃園區的市容環境維護及垃圾收運等工作，身負如此重任，還能在全國競爭評比中做出好成績，吳隊長足為表率。

吳小萬中隊長是由環保警察轉任，擔任過大溪及桃園中隊長歷練，在任職兩區隊長期間，除了發揮創意協助2個區成立廢棄物修惜站外，也逐步調整清運路線到點準點率，此外更帶領桃園區清潔隊同仁通過ISO45001職業安全衛生管理系統驗證，而這兩年不論是碰到新冠肺炎或是登革熱疫情，吳隊長也身先士卒與清潔隊同仁站在防疫第一線，這次榮獲全國模範清潔隊長，可說是眾望所歸，也是桃園區中隊的驕傲。

吳小萬中隊長表示，除了要感謝環保署以及市府長官們給予支持外，更感謝市民對桃園區全體清潔隊員努力的肯定，有了全體同仁的團隊合作，桃園區的市容環境才會日益精進，未來他仍秉持初心和這些情義相挺的夥伴們，