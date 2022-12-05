少年不滿被分手！外流女友性愛片　4少「拍攝+轉傳」被移送

▲女國中生與男友性愛片外流一案，警方已經移送4名涉案人。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園一名女國中生想跟男友分手，結果男友竟把兩人的性愛影片外流，少女家長報案後，認為警方沒有積極辦理，控訴警方吃案。對此，桃園分局表示，有立即到涉案人住處搜索調查，並依法將涉案4人移請桃園地方法院少年法庭偵辦，絕對沒有吃案問題。

少女家長控訴，女兒跟男友分手後，輾轉得知雙方交往期間的性愛影片被外流，於是立刻到男方學校找教官處理並報警，也提醒可能還有其他的受害者，但後續警方受理報案後沒有對追查，不僅沒跟校方聯絡確認影片內容，也沒有查扣男方手機，質疑警方吃案。

對於少女家長的說法，桃園分局指出，受理後即將涉案人及關係人等通知到案說明，期間審視涉案人手機內影像，因影像均已銷毀，依照程序申請搜索票至涉案人住處進行搜索，針對其住家電腦、手機進行調查，並未發現相關影像，

桃園分局強調，有發函給涉案人學校詢問，是否有相關影像或其他證據提供，檢視學校回函並未有其他不雅影像，而該影片曾被轉傳到同學的群組，調查後已將涉轉傳的3人、拍片的1人，共4人送桃園地方法院少年法庭偵辦，絕對沒有吃案問題。