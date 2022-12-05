學生妹性愛片遭男友外流　警強調「絕無吃案」：影像均已銷毀

▲少女家長控訴警方沒有積極偵辦影片外流一案，警方回應了。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園一名少女想跟男友分手，結果男友竟然把兩人的性愛影片外流，少女家長報案後，認為警方沒有積極辦理，只把少女家長跟男方學校教官那邊取得的影片，當成證據移送，讓少女家長控訴是吃案；對此，桃園分局表示，依照程序到涉案人住處搜索調查，也依法移請桃園地方法院少年法庭偵辦，絕對沒有吃案問題。

少女家長指出，日前在地檢署開庭後，才知道警方受理報案後沒有對案件進行追查，不僅沒跟學校教官確認影片內容，也沒有查扣男方手機，質疑警方有吃案的可能，另外少女家長也認為可能會有其他受害人，希望這些人可以一起出來配合調查。

對於少女家長的指控，桃園分局指出，受理後積極偵查，並開立案件證明單及通報，將涉案人及關係人等通知到案說明以釐清狀況，期間審視涉案人手機內影像，因影像均已銷毀，警方依照程序申請搜索票至涉案人住處進行搜索，針對其住家電腦、手機進行調查，並未發現相關影像，全案依法移請桃園地方法院少年法庭偵辦，絕對沒有吃案問題。

桃園分局強調，有發函給涉案人學校詢問，是否有相關影像或其他證據提供，檢視學校回函並未有其他不雅影像，警方一併將資料移送桃園地方法院少年法庭調查。