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社會 社會焦點 保障人權

遭控和女同事「口頭激烈」弄到腰酸　公務員拿就醫證明讓人夫敗訴

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲桃園人夫看到妻子和男子互傳「腰在酸」、「口頭激烈」等對話，認為妻子搞外遇，告上法院。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一人夫向妻子小萱(化名)借電腦，發現小萱和工作上往來的男子阿隆(化名)之間，有「腰在酸」、「口頭激烈」等對話，認定他們有口交行為，怒而提告。不過阿隆提出醫療報告，證明自己真的有長期下背痛等問題，法官也認為無法從「口頭激烈」判斷2人有口交行為，判人夫敗訴。

人夫指控，他於前年5月向妻子小萱借筆記型電腦時，意外發現妻子和男子阿隆有「腰在酸」、「口頭激烈」、「想像睡妳的2樓中」等對話，認為2人有口交行為，讓他大受打擊，婚姻也因此破裂，提告對阿隆求償100萬元。

人夫拿出訊息證據，內容為小萱說「你這樣睡眠不足，我會不捨」，阿隆回「妳是我的加油站呀」，另還有小萱說「你的腰在酸」、阿隆回「不會啊。昨天下午除口頭並沒有激烈的運動啊…哈哈」，以及小萱說「大睡一下。你會不會覺得我很皮」，阿隆回「兩個嗯，想像睡妳的2樓中」等對話。

阿隆則表示，他和小萱只是市府職員與區公所之間的公務來往，他看待小萱如晚輩，「腰在酸」是指他長期有下背痛、頸胸椎神經根病變等痼疾，並非人夫想像中的口交行為，並提出2019年間在門診就醫資料為證。他也解釋，因小萱說她花費300多萬元整修住家，並邀約同仁參觀，他才說「想像睡妳的2樓中。」表示羨慕，而「妳是我的加油站」，則是謝謝小萱送他咖啡提振精神，他認為人夫刻意截取片段對話，已扭曲文意。

法官審理，認為阿隆確有多次到醫院就診紀錄，小萱所說「你的腰在酸」等語，是在關心他的身體狀況，而單憑阿隆回覆「除口頭並沒有激烈的運動啊」等語，無從推認2人有口交行為，其他對話也難認有逾舉，判人夫敗訴，全案還可上訴。

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