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五男四女想婚了！求救美滿中心原因曝　阿公下通牒：我會死不瞑目

▲未婚五男、四女想結婚理由千百種

▲未婚五男、四女想結婚理由千百種。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

未婚男女想結婚的理由各有不同，有人為了終結單身，有人認為男大當婚……。中壢區美滿服務中心表示，最近有三個家庭、五個男生、四個女生，因為高齡阿公、阿嬤病重，希望孫子、女快成家一圓長輩心願，而向該中心求尋覓良緣，孝心令社工人員感動！

中壢區美滿服務中心表示，最近接到三組報名的兄妹或兄弟檔，他們找對象的共同的原因是，家中長輩病重，為圓兒孫輩能早日成家心願！其中有一名83歲的曾祖父，希望年僅18歲的曾孫早日結婚，他要把祖傳價值不斐的「翡翠」送給他。

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家住新竹的三兄弟，都是年收入超過200萬，甚至500萬以上的科技新貴，家中76歲的祖父因為腎上腺皮質癌臥病三年多，老人家看到三個分別41歲、37歲及33歲的孫子未婚，尤其從沒見過孫子帶女朋友回家，老人家下最後通牒令，除非三個孫子都要「多元成家」，他可以接受，否則，必須在一年內他可能還活著的時候結婚，不然他會死不瞑目。

今年68歲，罹患卵巢癌的郭姓婦人，生有三女一男，女兒分別擔任教職、會計、電腦資訊以及擔任工程師的兒子都未婚，郭婦告訴女兒，如果不婚，她要求兒子在她死後也不能讓不婚女兒入老家公媽龕或神主牌位，若是兒子不婚，她死後會愧對祖先。

年僅50出頭的趙姓女會計，卻不幸罹患膽管癌，當年早婚的她，希望一對兒女也能早日結婚，她帶著虛弱的身體，「押著」孩子到中壢區美滿服務中心，並且半跪希望徐乃義主任務必要幫忙，將來在天之靈也會感激及保佑。面對這些「特殊狀況」求助的長者，該中心備感壓力，向長輩們勸說姻緣順其自然，應該積極努力，但也不能急就章。

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