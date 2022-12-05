每票3千元買幽靈人口　屏東某村長當選人涉賄3萬交保

▲屏東地檢署 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉陳姓村長候選人，為求當選，以每票2千至3千元尋求非實際居住該選區之人遷徙進入其選區，屏東地檢署指揮相關單位查獲，訊後諭令3萬元交保。據悉，該候選人當選村長，贏對手超過100多票。

屏東地檢署主任檢察官張鈞翔及檢察官鍾佩宇指揮屏東縣政府警察局刑警大隊、恆春分局及屏東憲兵隊共同偵辦幽靈人口案件，發現屏東縣車城鄉陳姓村長候選人涉嫌違反刑法第146條第2項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權（俗稱幽靈人口）及公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌。

據悉，陳某為求順利當選村長，尋求非實際居住該選區之人遷徙進入其選區，並以每票2000元至3000元不等之代價，要求於選舉日投票支持。辦案團隊經嚴密蒐證後，於12月1日兵分多路於屏東、高雄等地區帶回相關之人到案，陳某、選民及證人均已具體指述，部分選民亦繳回賄款，查扣2萬餘元。承辦檢察官訊後認他涉犯上罪嫌重大，然尚無羈押之必要，諭知具保3萬元候傳。

今年地方公職人員選舉雖已結束，然選舉期間違反公平競爭之手段本不應容忍，屏東地檢署就選舉期間所涉不法仍將持續追查，以嚇阻惡質選風，促使選風改善及維護民主法治之正常運作。