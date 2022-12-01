屏東某鄉長「左手出右手進」圖利自己23萬　坦承心生貪念涉案

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣柯姓鄉長涉嫌指示附屬幼稚園詹姓員工以親友人頭，出租鄉內某社區發展協會音響、舞台及燈光等給公所名義，收取租金，達23萬餘元，屏東地檢署獲報，向法官聲請搜索票搜索並傳訊到案，今(1)日訊後諭令5萬元交保。

據悉，柯姓鄉長2014年12月25日起擔任屏東縣某鄉鄉長迄今，負責綜理鄉政，並具有督核該鄉公所採購事務之權；且其自2012年起為該鄉某社區發展協會理事長，未經協會同意即出租協會之音響、舞台及燈光等設備1組持續出租收益(前因業務侵占經緩起訴處分)。

其就任鄉長後，發現鄉公所經常自辦節日慶典或運動會等大型活動，有租借設備之採購需求，竟心生貪念，與該鄉公所附屬幼兒園詹姓員工均明知該協會未同意出租設備，柯某指示詹某以不知情之親友作為人頭，出租上述設備予鄉公所領取租金，再持以人頭名義製作之不實領據向鄉公所請款，致鄉公所不知情承辦人誤認上開設備係該等人頭所實際出租，而將不實單據憑證依公文流程陳送及登載，逐級經有核准權限之柯某核章以支票付款，再由詹某代領，該等核撥經費實際未回流上開社區發展協會後，遭柯某據為己有，以此方式獲得23萬餘元，並足以生損害於該鄉公所對於公文書登載及採購核銷之正確性。

屏東地檢署獲報，由檢察官盧惠珍會同檢察官陳新君、楊士逸、江怡萱、蕭惠予、歐陽正宇、洪綸謙協同偵辦，指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證後，向法院聲請核發搜索票獲准後，於11月30日實施搜索並傳訊10餘人，除證人證述明確外，柯、詹亦詳為交代有關情節，並繳回犯罪所得，承辦檢察官於今日清晨訊後認2人涉犯圖利、偽造文書、侵占等罪嫌重大，然其等已詳為供述且案情已明，尚無羈押之必要，乃分別諭知交保5萬元、3萬元候傳。