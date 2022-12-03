北市議員候選人喝茫上路！二度酒駕撞翻2騎士　落選4天後被判刑

▲參選議員的郭榮先酒駕撞傷人，法院將他判刑6月。（圖／翻攝郭榮先臉書）

記者蔡怡萍／台北報導

今年九合一大選中，登記參選北市第三選區市議員的候選人郭榮先，在6月初的聚餐中飲用威士忌，結束後卻酒駕上路，醉醺醺追撞上2名停等紅燈的機車騎士，造成騎士全身多處擦挫傷，他酒測值高達0.78毫克，當場被依公共危險罪送辦。而選舉結束4天後，法院判決也出爐，郭榮先被判有期徒刑6月，可易科罰金。

參選北市議員的郭榮先，在這次選戰中落選，而選舉結束後4天，他在今年6月1日晚間酒駕的判決結果也出爐，判決指出，郭男當天在北市中山區某餐廳聚餐，席間喝了不少威士忌，處於酒醉狀態，卻仍執意自行開車離開，當天深夜11點半，就在路口追撞1名停等紅燈的機車騎士，再波及旁邊另一台機車，2名騎士雙雙倒地，幸好只受有擦挫傷。

警方獲報到場處理，郭男留在原地，並主動告知員警其為肇事者，員警對他實施酒測，發現酒測值竟高達0.78毫克，將他依公共危險罪移送偵辦。

法院審理時發現，郭男於2018年度也曾因公共危險案件被判3月徒刑，並易科罰金執行完畢，5年內又再度犯案，可見他並未知所警惕，依法加重其刑；另外，甚至今年還有過失傷害遭判拘役30天的前科，審酌他坦承犯行，但未與2名受傷騎士和解及賠償的態度，判他2罪合併有期徒刑6月，可易科罰金，仍可上訴。