20萬包養講幹話！少女遭拐上床還被騙手機　渣男連和解都是假的

▲少女在交友網站上找包養卻遇到騙子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子在交友網站上認識未成年少女小雲（化名），佯稱願意以20萬元包養，將小雲帶到摩鐵上完床後，還趁機騙走小雲的蘋果手機變賣，林男原本答應賠償小雲及其父母102萬餘元也一毛錢沒付，法院審理後依妨害性自主等罪，判處林男徒刑1年5月。

判決指出，林男是在去年9月17日透過交友網站認識未滿16歲的小雲，林男炫耀自己很有錢，也答應用20萬元包養小雲，小雲信以為真，隔天就和林男上摩鐵，林男先拿出手鍊、戒指「表達誠意」，小雲於是開心的和林男上床。

兩人離開摩鐵後，林男請小雲把自己的蘋果手機拿去通訊行變賣，晚一點會將手機贖回，小雲不疑有他，還把賣手機的1萬2500元交給林男，兩人在搭車途中，林男竟「偷天換日」拿玩具假鈔給小雲，請她自己去通訊行贖回手機，小雲到了通訊行才發現是假鈔，不甘「人財兩失」憤而提告，警方循線逮捕林男，檢方在訊後依妨害性自主、詐欺等罪將林男起訴。

法院審理期間，林男坦承犯行，也火速和小雲及其父母達成和解，願意賠償102萬餘元，希望爭取輕判，沒想到一毛錢都沒付，法官認為林男和解僅是求取輕判的手段之一，審理後依對於14歲以上未滿16歲女子為有對價之性交行為罪處有期徒刑1年，成年人故意對少年犯詐欺取財罪處有期徒刑7月，合併應執行徒刑1年5月，全案可上訴。