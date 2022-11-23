瑪莎拉蒂男搭訕「哥們幫要IG」　白皙妹剛點頭！真相超傷人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前在新竹熱門景點被搭訕，當時男生開著瑪莎拉蒂，是同行友人幫忙開口，而後男方每天會打電話跟她聊天，約會時也很有禮貌，不會毛手毛腳，沒想到真相超傷人，她不禁憤怒直呼，「簡直把人當猴耍。」

女網友在Dcard娓娓道來，對方是26歲的新竹男，開著瑪莎拉蒂，「那天他坐在車上，還是他朋友幫忙要的IG，後面就有聊了一下，說是看到我皮膚很白才想來搭訕，而且是第一次這樣搭訕路人。」

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後來，兩人幾乎每天都會電話聊天，不過因為她之前受過情傷，防備心比較重，所以一開始婉拒了邀約，是後來又聊好幾天，才答應去看夜景吃飯。

原po回憶道，「那天他從新竹開來桃園載我，還帶了幫他搭訕的朋友，總共3對人一起，去吃飯什麼的，他表現都蠻正常，不會動手動腳，也沒有故意貼很近，隔天我們就單獨約看電影、吃飯，後面我們也順其自然會牽手一起走。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

沒想到，男方口口聲聲說喜歡她， 卻早已有個未婚妻，女網友忍不住怒道，「簡直把人當猴耍，真心覺得是老天爺在幫我。某天上班無聊，去翻他IG追蹤的人，鬼使神差地點進那女的帳號，就看到精選有他的身影，雖然都沒正面，但看側面背影認得出來，看到直接手在抖，然後馬上截圖錄影。」

眼看對方是劈腿渣男，原po立刻傳訊息質問他，結果對方不僅裝死，同時未婚妻的IG也火速鎖了起來，後來她不想再爭論，直接封鎖男生，「但還是很不爽，想找別人打砲就直說嘛，幹嘛騙感情勒？不就好險我發現得早，再一次感謝老天爺。」

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