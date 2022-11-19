男友被女老闆包養「4.5萬包月」！露骨內容曝光　妹子抓包心寒

▲原PO發現男友被女老闆包養。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶相處最重要的就是「忠誠」。一名女網友表示，男友平時下班會接遊戲陪玩的工作，其中有一個固定的女老闆，她原以為2人的關係很單純，直到最近看了對話紀錄，才驚覺男友被對方包養。而且攤牌之後，男友竟勸她也一起去找別人包養自己，讓她相當傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，男友是做業務的，但下班後偶爾會接遊戲陪玩，他們也是因此認識交往的。在一起之前，對方坦承，有固定接一名已婚女老闆，但關係非常單純，她也沒想這麼多，平時休假就會到對方的租屋處，過著甜蜜的2人生活。

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但某天原PO提早下班到對方的租屋處等待，打開對方的電腦時，發現螢幕停在和女老闆的聊天視窗，聽到女方用語音說「人家還沒玩夠啦～你還不來滿足我」，話題非常露骨。2人的文字對話也十分曖昧，女方甚至提出，願意給4.5萬包月，而且還有很多清涼照片。她才驚覺男友是被對方包養的關係，當下十分慌張，也不知道該不該分手。

▲女老闆PO大尺度照片給男友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不少人看到後紛紛表示，「是我肯定分手，不分手的話，妳要他選四萬+美豔女老闆還是選妳？妳有這個自信嗎？再來他會瞞著妳這些事，有一就有二」、「還不分手嗎」、「妳換位思考一下，如果妳是男友，選擇隱瞞女友是什麼用意，一定沒那麼單純，有4-5萬可拿，還有紅包可領，還包睡，爽翻天」、「先去篩有沒有性病啊」，但也有人認為，「男方有回覆嗎？不然只有女方po，我覺得也還好吧，還是確認事件後，再來看後續怎麼辦吧」。

事後原PO表示，男友有察覺異狀，直接找上門和她談談，她只好坦言有看到女老闆的對話。未料對方聽到後沒有慌張或憤怒，只說每個月都有收錢陪女老闆電愛，是為了多存一點錢來保障未來生活，甚至詢問她想不想也試著去找陪玩。她聽到後相當傻眼，沒想到對方竟然勸她做一樣的事情，「如果他選擇這樣的方式賺錢，也許我也只能祝福他找到更好的對象了」。