爸砸5位數包養嫩妹！男大生見LINE紀錄崩潰：我零用錢才5000元

▲男大學生意外發現爸爸包養年紀與他差不多的女生。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

現今社會開放，不少人都會上包養網尋覓女伴、男伴。一名大學生透露，無意間發現爸爸在包養女大生，還經常匯錢給對方，數目至少5位數起跳，但自己的零用錢才5000元，由於爸媽感情不是很好，處於分居狀態，苦惱是否要把這件事情告訴媽媽。

一名男大生在校園論壇《Zuvio》表示，爸媽的感情不好，目前屬於分居狀態，但法律上還是夫妻；最近在幫爸爸轉移手機資料的時候，意外發現爸爸的LINE聊天室有個年輕女生，年紀看起來跟他差不多大，點進去看對話，發覺根本就像情侶一樣，甚至有匯款紀錄，且數目至少5位數起跳，讓他很傻眼。

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原PO說，「我的零用錢才一個月5000元耶，看到這邊我就大概能確定我爸在包養這個女生了，他身邊一直都沒有什麼對象，也許這樣能填補他內心的空虛嗎？我不知道，但一想到爸爸和媽媽還是法律名義上的夫妻，就覺得這樣不太對，真的不知道該怎麼辦。」他苦惱，不知道要不要把這件事情告訴媽媽。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「對自己的小孩都沒有那麼好，你肯定心裡很不平衡」、「男人其實很專情，不管幾歲，都喜歡18歲」、「會不會其實媽媽也知道這件事，感覺可以先試探口風」、「別妄想改變關係冰冷的夫妻，即使你努力奔走說盡好話，你覺得二人復合的機率有多少」。

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