「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專美麗開賣

▲造型多變人氣直播主「Miya人妻妹紙」，每場直播都超過百萬業績，年營業額更是勇猛突破4億，正式晉升為億萬級身價的超高人氣直播主。12/8（四）晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的 FB粉專直播開賣。

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造型變化多端，最喜歡跟老公一塊變裝入鏡，讓粉絲天天都大開眼界的網路人氣直播主「Miya人妻妹紙」，臉書有近四萬人追蹤，「Miya人妻妹紙」，一路走來，從牙醫助理、服務業、餐飲業，直到去直播公司應徵，開啟了「Miya人妻妹紙」徹底不同的人生道路。2019年4月 Miya 加入李老闆直播集團，從花媽的小幫手開始做起Key單、摺衣服、包貨出貨。足足堅持了半年的時間，才爭取到機會站上直播台，沒想到這一站，卻站出了她人生事業的巔峰。

「Miya人妻妹紙」起初從手機殼、生活小物、 寵物用品等開始直播，接著轉戰韓國美妝 成為直播界首位『素顏上陣』的主播，以親自試用為產品掛保證，Miya 絕不賣假貨 又滿滿親和力的直播風格，獲得粉絲肯定。2019年10月 更獲得韓國美妝品牌AHC邀請，與花媽一同飛往韓國直播。Miya的成功座右銘是「女人從來都不該放棄優雅跟美麗這兩件事。」

2020年6月 Miya推出第一支自有品牌，接著將品牌整合，以『每位女人，都該被尊為女神』的理念，打造出Venus Miracle女神系列，陸續推出洗髮精、護膚美妝品、保健食品等，品牌堅持品質及用心，深受粉絲好評回饋，Miya直播美妝商品，直播5小時即破千萬營業額，更成為LINE開通直播功能以來，首位單場直播營業額破千萬的直播主。而 Miya至今每場直播都超過百萬業績，年營業額更是勇猛突破4億，正式晉升為億萬級身價的超高人氣直播主。

▲Miya 絕不賣假貨 又滿滿親和力的直播風格，獲得粉絲肯定。2020年6月 Miya推出第一支自有品牌，接著將品牌整合，以『每位女人，都該被尊為女神』的理念，打造出Venus Miracle女神系列，陸續推出洗髮精、護膚美妝品、保健食品等，品牌堅持品質及用心，深受粉絲好評回饋。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「Miya人妻妹紙」的忠實米粉，Miya與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣， 時尚小天后Miya和憲哥聯手，12/8（四）晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「Miya人妻妹紙」和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過！12/8（四）準時上線東森購物FB，收看「 Miya人妻妹紙」與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。Miya屆時也將提供花粉各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可以錯過。

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