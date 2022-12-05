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最辣嬰幼直播女王「花媽 」合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

▲最辣嬰幼直播女王「花媽 」合體憲哥，12／8東森購物粉專開賣。（圖／東森購物提供）

▲網路人氣直播主「Quella花媽嬰幼直播」，曾經創下直播開賣4小時，銷售1200萬業績的黃金紀錄，12/8(四)晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的FB粉專直播開賣。

圖、文／東森購物提供

網路人氣直播主「Quella花媽嬰幼直播」，目前已經是三寶媽，靠著直播拍賣讓全家翻身，擁有I級罩杯的好身材，更笑稱自已是「I級辣媽」，曾經創下直播開賣4小時，銷售1200萬業績的黃金紀錄，在直播圈擁有超人氣。然而事業屢創高峰的她，其實童年來自單親家庭，花媽從小父母離異，由母親獨力扶養花媽及姊姊，因此從小就經常遭到同學霸凌取笑，但這也造就花媽堅強、獨立、不服輸的個性。

花媽25歲時就開始直播，直播經歷長達7年，2017年加入李老闆直播集團擔任直播主工作，從牛肉海鮮轉戰母嬰童裝商品，靠著不做假、真實、親民獨特的直播風格，2018年便創立童裝品牌單日銷售破百萬的業績。2019年花媽以同為人母，想要「維持美麗又不負擔經濟」的心情，創立自己的保健食品、保養美妝品牌， 並親自測試嚴格把關，開啟直播上做實驗的先例，讓觀眾看見效果，獲得廣大粉絲共鳴與支持，因此花媽經常一開播就是千人起跳，先生也經常出現在直播畫面裡，夫妻同心，銷量突飛猛進。2021年團隊年營業額5億，至今公司仍維持在訂單全滿，小幫手全天加班的盛況，可謂是不折不扣的嬰幼直播圈女王。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「Quella花媽嬰幼直播」的忠實花粉，「Quella花媽嬰幼直播」與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣，超級率真爆笑的花媽和憲哥聯手，12/8(四)晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「Quella花媽嬰幼直播」和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過! 12/8(四) 準時上線東森購物FB，收看花媽與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。花媽屆時也將提供花粉各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可以錯過。

★東森購物粉專: https://www.facebook.com/ETMall

▲最辣嬰幼直播女王「花媽 」合體憲哥，12／8東森購物粉專開賣。（圖／東森購物提供）

▲網路人氣直播主花媽，目前已經是三寶媽，靠著直播拍賣讓全家翻身，擁有I級罩杯的好身材，更笑稱自已是「I級辣媽」 ，2021年團隊年營業額5億，至今公司仍維持在訂單全滿，小幫手全天加班的盛況，可謂是不折不扣的嬰幼直播圈女王。

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