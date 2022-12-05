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海鮮直播小天王首合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專開賣

▲海鮮直播小天王俊廷 首度合體綜藝天王憲哥12/8東森購物粉專阿莎力開賣。（圖／東森購物提供）

▲為人很阿莎力的人氣直播主「俊廷直播」，直播主力販售海鮮，曾經創下單日營業額破千萬的黃金紀錄，12/8(四)晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的FB粉專直播開賣。

圖、文／東森購物提供

粉專追蹤人數超越32萬的人氣直播主「俊廷直播」 ，彰化埔心子弟，俊廷說起自己入行的緣由，他回想自己是從21歲開始做直播，當時是因為家裡在魚市場做盤商做20年了，又剛好直播盛行，所以就嘗試做看看網路直播販售海鮮。

介紹起自己直播的風格，俊廷表示主要以家庭氣氛為主軸，歡樂且有趣，孝順的金孫俊廷，最常和可愛的阿嬤一起入鏡，俊廷的阿嬤甚至也有自己的社團「俊廷阿嬤古早味料理」，有超過3.7萬人追蹤，阿嬤和粉絲們一同分享每日家常菜色，讓粉絲們倍感親切，而俊廷最被粉絲津津樂道的口頭禪是:「啊內哩五料丐（這樣你有瞭解嗎?）」 還有「理想哦」，當然一路走來，也曾經遇到過生意不好時，改賣過精品、藝品、百貨類品嘗試不同路線，曾經最好的狀況就是當日營業額破千萬。俊廷表示自己從事直播的理念 ，就是誠以待人 ，希望跟大家上來看直播都是以開心快樂的心情，他就覺得自己從事直播這個行業更加熱情有動力。

▲海鮮直播小天王俊廷 首度合體綜藝天王憲哥12/8東森購物粉專阿莎力開賣。（圖／東森購物提供）

▲俊廷最被粉絲津津樂道的口頭禪是「啊內哩五料丐（這樣你有瞭解嗎?）」 還有「理想哦」，至於自己從事直播的理念 ，就是誠以待人 ，希望跟大家上來看直播都是以開心快樂的心情，他就覺得自己從事直播這個行業更加熱情有動力。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「俊廷直播」的忠實廷粉，「俊廷直播」與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣，阿莎力的海鮮直播小天王俊廷和憲哥共同聯手，12/8(四)晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「俊廷直播」和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過! 12/8(四) 準時上線東森購物FB，收看俊廷與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。俊廷屆時也將提供廷粉各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可以錯過。

★東森購物粉專: https://www.facebook.com/ETMall

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