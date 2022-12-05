東森購物強棒聯手天后闆妹大徒弟　跨平台直播2小時「亂賣」

▲天后闆妹首席徒弟「海倫愛彩罐」 攜手東森購物亂賣會12-09雙平台登場。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森購物攜手直播主跨平台聯賣，找來人氣直播主搭檔「海倫愛彩罐」與東森購物專家岑妮一起將在12/9（五）的東森亂賣會推薦便宜划算的多樣商品。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

網路直播拍賣商機大，不少人和店家紛紛投入嘗試，誰能吸引眼球掌握流量密碼，就有機會讓業績強強滾。東森購物搭上這股潮流，電視購物首度攜手直播主跨平台聯賣，找來年營收破億的「海倫愛彩罐」和購物專家岑妮搭檔，12/9(五)一起「亂賣」，預計將帶來一波新話題、引爆銷售之外，身為「天后闆妹」大徒弟的兩人也都大呼「超級期待」，看好雙方強棒出擊合作擦出不一樣的火花。

新一代人氣直播主「天后闆妹」，靠著親民魅力竄出，她的大徒弟「海倫愛彩罐」也不遑多讓，從百人海選中脫穎而出的兩位超級素人，在經過培訓，並以直播台少見的雙人搭檔登台後，從中大尺碼女裝、生活百貨、零食賣到美妝保養，一搭一唱在網路上什麼都賣，再加上幽默又親和力十足的主持功力，客人看了開心下單，也讓她們短短兩年就一躍變身百萬網紅。只是一談起前期的艱辛心酸，兩人異口同聲直說：「壓力真的超大！」

離鄉背井的「彩罐」，自嘲是從宜蘭來的大媽，她不諱言自己年紀大，也很意外能夠徵選上直播主，為了把握難得機會，僅管要與家人分隔兩地，仍決定獨自一人來台中打拼，每個禮拜週末再坐高鐵、火車回去陪伴家人，就這樣維持兩年不間斷；生完小孩胖到快100公斤的「海倫」，當時已經回不去原本的工作，因此有了轉換跑道的念頭，她自認口才還不錯，也想嘗試看看直播，於是參加徵選一路過關斬將，順利當上直播主後，她也不給自己留後路，特地解定存50萬，花在保養、治裝等投資自己，只為了在鏡頭前完美呈現。

▲海倫（左）、彩罐（右）拿出以前照片，笑說一個是從宜蘭來的大媽、一個則是胖到快100公斤，完全沒想到會徵選上直播主。



剛開台時，為博得許多人關注，「海倫愛彩罐」叫賣兼跳舞、扮醜、講笑話、玩遊戲樣樣來，卻經常被毫不留情批評「畫面很擠、很吵」，甚至和其他年輕直播主做比較，嫌棄一個年紀大、一個長得又黑又胖，面對各種挑剔評論，雖然聽了會難過落淚，但收拾好心情後，隔天仍要繼續播，她們拼到一個月開40場直播，一天播三場，從中午、晚上播到宵夜場，最晚曾播到凌晨三點才收工。

「海倫愛彩罐」搭檔了一年半，好不容易走出磨合撞牆期，培養出自己獨特的銷售風格，但業績普通始終不如預期，每個月播40場也才做100多萬，在公司不看好的狀態下，她們想出36小時不斷電直播搭配周年慶活動，想睡覺的時候就玩遊戲、彈額頭、畫臉來提振精神，最後業績做了300多萬，而讓她們訝異的是「播出之後進了很多新客人，我們不知道原來凌晨2～5點、早上8～11點是有客人的，都是以前從來沒有接觸過的」，之後業績開始往上爬，今年週年慶突破1000萬，雙11直播一週更是做到2000多萬。

針對直播銷售技巧，海倫表示，前期培養粉絲很重要，除了渾身解數去吸引喜歡妳的客人，也要展現個人特色，並且知道客人喜歡什麼樣的內容，慢慢去抓住這些點、放大，做直播是需要很長的圈粉期，至於要如何讓圈起來粉絲更喜歡妳，就必須要做改變，例如她們兩人努力瘦身、變美，讓人感受她們變得更好、更有質感。彩罐也分享，業績雖然重要，但強迫推銷會令人反感，像她們就在直播中用玩樂方式與客人互動，不少人也喜歡看她們鬥嘴、覺得很有趣，是後來會喜歡她們的最大原因。

▲▼「海倫愛彩罐」與東森購物製播團隊開會討論挑選商品，最後精選與超值價格將於「東森亂賣會」聯合直播中曝光，除了期待與東森購物合作能碰撞不一樣的火花，她們也迫不及待提前預告粉絲。

平時以直播平台為主的「海倫愛彩罐」，此次將與東森購物和購物專家岑妮共同聯合直播「東森亂賣會」，12/9（五）臉書19:30 LIVE直播、東森電視購物34台20:00首播，雙平台聯播2小時，帶來美妝保養、纖體保健、零食小吃、廚房生活家電等超多樣划算價格商品，全新嘗試讓她們迫不及待提前預告粉絲之外，更是期待能與東森購物迸出新火花。

對於和東森購物首次合作，海倫提到，她們直播偏向local型買賣，像素人一樣聊天、講話，有時一拿到產品就要馬上賣，不似購物台有前置作業，購物專家有專業口條、聲調， 但平時也會收看購物台，看看他們賣什麼、怎麼介紹、比較價錢，同時訓練口才；彩罐認為，直播主較為隨機應變，她們直播時就很做自己，即使發音不標準也很好笑，與購物台專家完全不同。兩人都非常期待雙方聯手可以讓粉絲耳目一新，為購物帶來不一樣的嶄新體驗。