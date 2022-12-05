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「超A女神X泡泡兒」 首度合體綜藝天王憲哥 12／8東森購物粉專開賣

▲「超A女神X泡泡兒」 首度合體綜藝天王憲哥12/8東森購物粉專漂亮開賣。（圖／東森購物提供）

▲「超A女神X泡泡兒」專營精品直播代購，以高顏值和率真親切的態度，場場直播都破千人收看。12/8(四)晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的FB粉專直播開賣。

圖、文／東森購物提供

臉書將近43,000人追蹤的高顏值人氣直播主「超A女神X泡泡兒」，專營精品直播代購，2017年開始投入直播產業，原本是在保養品做銷售督導，也開過直播分享保養品，在直播過程中漸漸發現自己是真心喜歡這份事業， 越發的想分享自己喜歡以及覺得不錯的東西給粉絲，「超A女神X泡泡兒」表示直播可以拉近人與人之間的距離，看著粉絲們購買自己親挑的商品 ，歡喜滿意，是一種成就感 ，把美好的商品，讓粉絲以最親民的價格帶走，「超A女神X泡泡兒」認為自己已經不是把直播當成一份工作，如今直播更像是她生活中不可或缺的事情。

談起粉絲的力挺支持，「超A女神X泡泡兒」表示，粉絲們喜歡自己的直率的性格，而她也是有一說一的人，不誇飾 、不做作，也會把泡粉當朋友一樣，自然而然地互動，在「超A女神X泡泡兒」的頻道直播中，無論是上萬元的精品、或是百元平價的美妝小物，都由泡泡兒親挑把關驗證。

▲「超A女神X泡泡兒」 首度合體綜藝天王憲哥12/8東森購物粉專漂亮開賣。（圖／東森購物提供）

▲「超A女神X泡泡兒」的口頭禪: 「早買早享受，晚買享折扣」、「一定要囤貨，不然會捶心肝」、「新客人5個讚，老客人5個愛心，刷起來!」，率真親切的態度受到了粉絲們熱烈的歡迎。

「超A女神X泡泡兒」說，自己也非一帆風順，一開始做直播的前一個月，曾有一次賣了3.4個小時，賣出的商品不到5樣 ，她的第一反應卻不是氣餒，而是認認真真的思考，是不是自己行銷的方式錯了，還是產品不夠吸引粉絲，後來她調整為用對朋友說話的口吻，像大家最熟悉她的口頭禪: 「早買早享受，晚買享折扣」、「一定要囤貨，不然會捶心肝」、「新客人5個讚，老客人5個愛心，刷起來!」，率真親切的態度受到了粉絲們熱烈的歡迎，在做直播的第3個月，在線人數就突破了1000人。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「超A女神X泡泡兒」的忠實泡粉，泡泡兒與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣，「超A女神X泡泡兒」和憲哥聯手，12/8(四)晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「超A女神X泡泡兒」和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過! 12/8(四) 準時上線東森購物FB，收看「超A女神X泡泡兒」與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。泡泡兒屆時也將提供泡粉各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可以錯過。

★東森購物粉專: https://www.facebook.com/ETMall
 

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