人氣直播主阿林哥夫妻首度合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

▲人生超勵治的人氣直播主「阿林哥」百縫直播，第一次做韓國連線代購，四天營業額就高達2500萬的黃金紀錄，12/8(四)晚間7:30，也即將首度合體綜藝天王吳宗憲在東森購物的 FB粉專直播開賣。



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粉絲追蹤人數破6.2萬的人氣直播主「阿林哥」夫妻百縫直播，阿林哥本名黃昱林，雲林虎尾子弟，夫妻一同上台北打拼，一開始在五分埔批貨到菜市場販售起家，而後因爸爸中風要照顧家庭，2018年12月回到家中嘗試做直播。因家中的巨大經濟壓力，阿林哥與太太剛開始從早上9點~11點一起做直播，而後太太去餐廳工作，阿林哥完成後續商品出貨事宜，蠟燭兩頭燒都是為了讓家庭有更好生活。

說起自己直播台的風格，「阿林哥」 誠懇地說: 「鄉下孩子回到雲林做直播，只想打造最實用、便宜的，最接地氣直播台。」自己很常對客人說，東西買剛好，東西不要亂花錢。「阿林哥」把客人當作朋友，9000人的社群有1500人都是常見、常互動的老朋友。至於主力商品，孝順的阿林哥說，因為爸爸中風過世因素，開始注意保健食品，阿林哥以過來人的身份，建議大家預防勝於治療，吃保健食品不改變生活，而是預防美好的生活被改變。阿林哥說起這一路以來的艱辛，曾在2019年時，第一次去大陸帶貨回國，回到台灣卻發現商品嚴重瑕疵，導致無法銷售資金運作困難，令人感動的是，阿林哥的媽媽，賣了唯一一棟房子全力支持兒子創業，靠著穩扎穩打、薄利多銷的踏實行銷策略，再次慢慢漲粉，業績也逐漸成長起來。

然而2021年，卻又再遇上貨運公司經營不善倒閉，損失上百萬，還好長期經營的老粉絲們持續義氣相挺，阿林哥終於安然度過了這兩次經營的危機。阿林哥表示，自己從第一次直播寄貨僅有10個包裹，而達到現今一天出貨量達到500件，覺得非常感動，也非常感謝林粉們的照顧支持。而百縫更於2022年成為一開國門就飛海外的直播台，阿林哥夫妻第一次做韓國連線代購，四天營業額就高達2500萬。眼看直播事業逐漸起色上軌道，阿林哥夫妻更下定決心要回饋給林粉最好最優質的商品，最貼心的服務。

為回饋東森購物廣大會員朋友和喜愛「阿林哥」百縫直播的忠實花粉，「阿林哥」百縫直播與綜藝天王吳宗憲也即將首度合體在東森購物的 FB粉專直播開賣，人生超勵志超展開的阿林哥夫妻和憲哥聯手，12/8(四)晚間7:30，將為各位粉絲帶來最殺最優惠的熱門人氣商品，歡迎喜愛「阿林哥」百縫直播和憲哥的粉絲朋友們千萬不可以錯過! 12/8(四) 準時上線東森購物FB，收看阿林哥與憲哥的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀。阿林哥屆時也將提供林

粉各種加碼好康、專屬優惠給自己的粉絲寵粉，敬請大家千萬不可以錯過。

▲說起自己直播台的風格，「阿林哥」 誠懇地說: 「鄉下孩子回到雲林做直播，只想打造最實用、便宜的，最接地氣直播台。」由於什麼都能賣，也獲網友封為「百貨直播小霸王」。

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