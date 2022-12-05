習近平、胡錦濤來送行！江澤民遺體於八寶山火化　民眾沿途送別

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民遺體今（5）日移往八寶山革命公墓進行火化。根據大陸官媒《新華社》報導指出，江澤民遺體暫放中國人民解放軍總醫院（北京301醫院）告別室，上午10時舉行告別式，習近平等中共黨政高層向江澤民的遺體行三鞠躬，一路護送江澤民遺體到八寶山革命公墓火化。報導指出，「前大陸領導人胡錦濤今也現身前往醫院為江澤民送別。」



《新華社》報導指出，江澤民的遺體5日在北京火化。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民同志送別。

▲江澤民遺體全程覆蓋紅色黨旗 。（資料圖／翻攝 央視新聞聯播）

報導形容，中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆。潔白的花朵、黑色的挽幛，告別室上方懸掛著黑底白字橫幅，上面寫著，「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。

報導進一步描述，江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。4名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。江澤民遺體前擺放著夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，花籃的緞帶上寫著，「你永遠活在我們心中」。

報導稱，告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

報導表示，上午10時，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等向江澤民的遺體三鞠躬，表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。

報導指出，10時15分，8名禮兵荷靈，伴著哀樂緩緩走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。10時25分，在習近平等黨和國家領導，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車開往八寶山革命公墓。「當靈車啟動時，在場送別的同志悲痛肅立，向江澤民同志的靈車行注目禮。」

▲江澤民今火化，上千名黨員、各界民眾送行。（圖／記者任以芳攝）

報導稱，「從中國人民解放軍總醫院到八寶山，首都各界群眾紛紛來到沿途道路兩旁，送別敬愛的江澤民，表達對江澤民同志的深切哀思。上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬作最後的訣別。」

據悉，今天到醫院為江澤民送別的還有，中共中央、全國人大常委會、國務院、國家監委、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志，各民主黨派中央、全國工商聯主要負責同志和無黨派人士代表，江澤民生前友好等。