　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平、胡錦濤來送行！江澤民遺體於八寶山火化　民眾沿途送別

記者任以芳／北京報導 

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民遺體今（5）日移往八寶山革命公墓進行火化。根據大陸官媒《新華社》報導指出，江澤民遺體暫放中國人民解放軍總醫院（北京301醫院）告別室，上午10時舉行告別式，習近平等中共黨政高層向江澤民的遺體行三鞠躬，一路護送江澤民遺體到八寶山革命公墓火化。報導指出，「前大陸領導人胡錦濤今也現身前往醫院為江澤民送別。」

《新華社》報導指出，江澤民的遺體5日在北京火化。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民同志送別。

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民遺體全程覆蓋紅色黨旗 。（資料圖／翻攝 央視新聞聯播）

報導形容，中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆。潔白的花朵、黑色的挽幛，告別室上方懸掛著黑底白字橫幅，上面寫著，「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。

報導進一步描述，江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。4名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。江澤民遺體前擺放著夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，花籃的緞帶上寫著，「你永遠活在我們心中」。

報導稱，告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

報導表示，上午10時，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等向江澤民的遺體三鞠躬，表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。

報導指出，10時15分，8名禮兵荷靈，伴著哀樂緩緩走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。10時25分，在習近平等黨和國家領導，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車開往八寶山革命公墓。「當靈車啟動時，在場送別的同志悲痛肅立，向江澤民同志的靈車行注目禮。」

▲▼江澤民火化、上千名黨員送行、胸配白花 。（圖／記者任以芳攝）

▲江澤民今火化，上千名黨員、各界民眾送行。（圖／記者任以芳攝）

報導稱，「從中國人民解放軍總醫院到八寶山，首都各界群眾紛紛來到沿途道路兩旁，送別敬愛的江澤民，表達對江澤民同志的深切哀思。上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬作最後的訣別。」

據悉，今天到醫院為江澤民送別的還有，中共中央、全國人大常委會、國務院、國家監委、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志，各民主黨派中央、全國工商聯主要負責同志和無黨派人士代表，江澤民生前友好等。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
獨／參觀35樓豪宅卻變招待所　台中2線4警官喊冤還原現場
YouTube年度影片出爐！　最熱門影片得主是她
少女被男網友載到野外性侵　「抓猴神器」救了她
為躲警臨檢　摩鐵男爬窗重摔慘死
又要降溫！低溫下探15度　「連凍10天」時間曝
年薪400萬「上班只要吃午餐、看報紙」！　他嫌太無聊怒告公司
民進黨團提修法　曾觸犯「黑、金、槍、毒」不得參選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

特斯拉上海廠傳減產20%　主因為大陸需求不如預期

逼她給親哥哥買房！母親「強硬理由」炸了　網嚇：根本吸血鬼

香港小學得看「江澤民追悼會」直播　連幼稚園也要「默哀3分鐘」

習近平、胡錦濤來送行！江澤民遺體於八寶山火化　民眾沿途送別

北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」

下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽

大陸地產老闆紛紛辭職　今年近50家房企董事長離任

香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

跟爸媽吵架！女直播主怒做這事…被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

特斯拉上海廠傳減產20%　主因為大陸需求不如預期

逼她給親哥哥買房！母親「強硬理由」炸了　網嚇：根本吸血鬼

香港小學得看「江澤民追悼會」直播　連幼稚園也要「默哀3分鐘」

習近平、胡錦濤來送行！江澤民遺體於八寶山火化　民眾沿途送別

北京今起地鐵、公車不驗核酸碼　民怨難平！百業蕭條如空城

陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」

下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽

大陸地產老闆紛紛辭職　今年近50家房企董事長離任

香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

跟爸媽吵架！女直播主怒做這事…被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

國道停路肩綁貨...慘遭撞飛「全身骨折亡」　肇事駕駛判拘59天

守護閱讀的權利　信義房屋助設立靜思閱讀書軒

C羅跌落神壇？　葡萄牙70％球迷認「該將他踢出16強先發」

YouTube看一半被打斷！　簡單3招「擋掉討厭的廣告」

新創在一起以數位科技為土耳其台灣中心建立公益型NFT　串連ESG人道救援

聽到要洗澡阿金嚇奔逃　「歪嘴鄙視」陽台跑給媽追：來抓我啊

高雄爆當街擄人！「7車包圍囂張砸車」原因曝　警逮7人到案

日整形醫「趁手術麻醉」性侵未成年少女！遭逮6次　至少得逞20次

小朋友問英文考幾分　申皓瑋笑回：送你禮物好了

相隔18年重遊野柳！兒子手中吉娃娃「變成柴犬」　背後藏滿滿洋蔥

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

大陸熱門新聞

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

揭開蔣介石衣櫃的秘密！

江澤民今火化！胡錦濤也來送行

「一晚換一支蘋果」　師誘14歲女生過夜對話曝

直擊！上千名黑衣黨員送江澤民火化

孩子尋回後1眼神　他崩潰提訴訟

南京傳媒學院舉白紙女生失聯　外界籲關注

潛水被當大魚！他連續兩次遭「釣」上岸垮臉

爺爺開43元過戶學區房給孫子 3年後想要回遭拒...法院判了！

常熬夜！35歲OL聲音突沙啞竟罹癌

6歲男童走路像鴨子一查全家絕望！醫預測：最多活到30歲

女直播主做這事！被命「含住吹5秒」痛哭：我錯了

更多熱門

相關新聞

香港小學生得看「江澤民追悼會」直播

香港小學生得看「江澤民追悼會」直播

中共前領導人江澤民的追悼大會將於6日上午舉行，香港教育局要求全港學校降半旗，並安排師生屆時默哀3分鐘。對此，香港一間小學的校長表示，學校會讓學生觀看追悼大會，並向學生講解默哀原因、江澤民的生平、與香港的關係。

陸追悼江澤民　線上遊戲「全部停機」

陸追悼江澤民　線上遊戲「全部停機」

直擊！上千名黑衣黨員送江澤民火化

直擊！上千名黑衣黨員送江澤民火化

江澤民追悼會當天　陸股將「停市3分鐘」

江澤民追悼會當天　陸股將「停市3分鐘」

港媒：江澤民5日火化　北京交通管制

港媒：江澤民5日火化　北京交通管制

關鍵字：

江澤民

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

陸律師千字文開罵汪小菲張蘭！大S：人人都該讀

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面