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陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」

▲▼江澤民逝世。（圖／路透社）

▲江澤民逝世。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共前領導人江澤民日前逝世，追悼大會將於6日舉行，全中國大陸將停止公共娛樂一天，連網路遊戲也不例外。目前，多款遊戲已宣布6日停機一天，包含了《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《魔獸世界》、《暗黑破壞神》等熱門遊戲。

騰訊5日宣布，旗下遊戲6日停機停服一天，包含了《英雄聯盟》《地下城與勇士》《王者榮耀》等，其中，《英雄聯盟》從5日晚間11時開始對全區進行停機維護、《王者榮耀》從6日0時起停服一天，預計次日0時後恢復。

▼《英雄聯盟》官方網站變成黑白。（圖／翻攝微博）

▲▼陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」。（圖／翻攝微博）

網易旗下的遊戲也同樣停服一天，包含了《魔獸世界》、《第五人格》、《暗黑破壞神：不朽》、《哈利波特：魔法覺醒》等，其中，《暗黑破壞神：不朽》及《魔獸世界》都是從6日0時起停服一天。

▼《暗黑破壞神：不朽》官方網站變成黑白。（圖／翻攝微博）

▲▼陸追悼江澤民「禁娛一天」　線上遊戲全部「停機停服」。（圖／翻攝微博）

除了網路遊戲，主題樂園也必須關閉一天，北京環球樂園已經宣布，6日全國舉行重要悼念活動當天，北京環球渡假區（包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金渡假酒店）將遵照有關重要活動安排暫時關閉。

上海迪士尼則因疫情早在11月29日就已經關閉，至今尚未恢復開放，因此未另外宣布配合悼念活動而關閉。

▼中國大陸降半旗哀悼江澤民。（圖／路透社）

▲▼江澤民逝世。（圖／路透社）

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