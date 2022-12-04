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江澤民追悼會「陸股停市3分鐘」　貨幣、外匯市場也都暫停交易

▲▼江澤民逝世。（圖／路透社）

▲江澤民逝世。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共前領導人江澤民的追悼大會將於6日上午舉行，中國大陸央行、證監會4日表示，追悼大會默哀期間，證券期貨市場、銀行債券市場、貨幣市場、外匯市場等將臨時停市3分鐘。

證監會在公告中提到，「為表達對江澤民同志的無比崇敬和深切悼念之情，根據江澤民同志治喪委員會公告精神，在12月6日上午江澤民同志追悼大會默哀期間，證券期貨市場臨時停市3分鐘，默哀結束後恢復交易。」

▼江澤民追悼大會當日，陸股將停市3分鐘。（圖／路透社）

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

央行的公告也提到，「為表達對江澤民同志的無比崇敬和深切悼念之情，根據江澤民同志治喪委員會公告精神，在12月6日上午追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場臨時停止交易3分鐘。」

除此之外，根據「江澤民治喪委員會」的公告，追悼大會期間，大陸全國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

公告還提到，追悼大會默哀時，大陸全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

另外，北京復興路、石景山路5日將進行交通管制，理由是為了保障「專項活動」安全順利進行，由於相關地點正好就是解放軍301總醫院，以及八寶山革命公墓、八寶山殯儀館的所在地，外媒推測，所謂的「專項活動」應該就是江澤民出殯，遺體移送八寶山火化。

▼江澤民逝世，大陸全國降半旗。（圖／路透社）

▲▼江澤民逝世。（圖／路透社）

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