直擊！上千人送江澤民火化　黨員集體穿黑外套、左胸配戴白花

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民遺體今（5）日移往八寶山火葬場進行火化，北京公安從早上六點半開始進行交管。 《東森新媒體ETtoday》記者直擊八寶山附近道路全部封閉，只讓行人行走，路上超過百台以上大巴車依序進入，據悉參加送行隊伍都是中共黨員，現場目測超過上千人統一穿黑外套、左胸前佩戴白花排隊。 記者聽到現場不少民眾問發生什麼事，維持交管志願者只低調透露，「有領導人火化。」

▼北京八寶山革命公墓周邊出現大量黑衣送行隊伍。（圖／記者任以芳攝）

北京市公安局3日晚間發出保障「專項活動」，針對今天5日上午六點半起，北京復興路、石景山路等進行交通管制，相關地點正好是解放軍301總醫院和八寶山革命公墓、八寶山殯儀館所在地。

今天早上開始周邊陸續交管，並且出現大批黑衣人聚集，儘管大陸官方沒有證實，推斷就是來送行中共前領導人江澤民的出殯火化儀式。

▼北京八寶山周邊擴大封路， 送行大巴車排隊好幾公里。（圖／記者任以芳攝）

今天早上大約六點半開始，上述道路開始封路交管，一開始車輛不多，到了七點半左右，靠近八寶山火葬場周邊道路全部交通擁堵。記者直擊上百台的大巴車陸續往八寶山方向前進，車輛太多無法消化，全部堵在路上。

據悉，大巴車上大多數是中共黨員以及部分各界民眾參與送行，所有車輛在八寶山附近指定路口停車，等待黨員下車集合，以每一車為單位，所有人徒步前往山上參加江澤民火化的紀念會場。周邊道路全是黑衣人依序排隊，十分壯觀，目測至少超過上千人。

▼送行黨員統一規定黑外套、左胸佩戴白花。（圖／記者任以芳攝）

由於封路時間與交通尖峰期重疊，不少住在附近上班族完全無法叫計程車，叫車軟件平均等候20分鐘以上。因為所有車輛不准再進入，記者也是以徒步方式，大約走15分鐘才抵達八寶山附近，沿路到處都是塞車情況，還有等待入場的送行大巴車隊伍和人群，至少排隊好幾公里。

現場有外賣小哥和民眾不熟悉交通規則，工作人員用大聲公引導，「八寶山地鐵站和公交車站周邊道路已經封閉，所有人必須繞行。」記者聽到有民眾問發生什麼事，維持交管志願者只低調透露，「領導人火化。」

▼北京八寶山革命公墓周邊交管，車輛只出不進。（圖／記者任以芳攝）

大陸官媒日前也發布消息，江澤民的追悼大會將於明天6日上午舉行。追悼大會默哀期間，證券期貨市場、銀行債券市場、貨幣市場、外匯市場等將臨時停市3分鐘。

「江澤民治喪委員會」也公告，追悼大會期間，大陸全國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。追悼大會默哀時，全大陸民眾默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。