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大陸 大陸焦點 特派現場

江澤民今火化！胡錦濤二十大後首露面送行　習近平連2次瞻仰儀容

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民遺體今（5）日移往八寶山革命公墓進行火化，大陸官媒《央視》今晚新聞聯播釋出告別式的過程。江澤民遺體暫放中國人民解放軍總醫院（301醫院），上午10時舉行告別式，習近平等中共黨政高層向江澤民的遺體行三鞠躬，兩次瞻仰江澤民儀容。另外，中共前領導人胡錦濤也前往醫院送行，精神看起來不錯，走路還是需要有人攙扶，他只參與醫院告別式，沒有前往八寶山革命公墓。

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲江澤民在中國解放軍醫院舉行告別式 。（圖／翻攝 央視）

《新華社》報導指出，江澤民的遺體5日在北京火化。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。

中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆，以白花和黑色挽幛佈置現場，告別室上方懸掛著黑底白字橫幅，上面寫著，「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。

▼ 江澤民靈堂佈置簡約莊嚴，只有習近平、胡錦濤等黨政高層花籃。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲江澤民家屬的花籃放正中間。（圖／翻攝 央視）

報導進一步描述，江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著紅色中共黨旗，後面走4名禮兵持槍肅立，遺體前方擺放是夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，上面寫「你永遠活在我們心中」。

告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委等各界敬獻的花圈。

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

 ▲江澤民今火化，中共前領導人胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

今天上午10時，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等人胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室。

《央視》今晚釋出畫面，中共前領導人胡錦濤也前往醫院為江澤民送別，這也是他年十月中共二十大閉幕，胡錦濤中場休息時突然離席後，再次公開露面。

▲▼ 習近平、胡錦濤在醫院瞻仰江澤民遺容 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平、胡錦濤分別瞻仰江澤民遺容 ，這時胡錦濤已經需要攙扶。（圖／翻攝 央視）

根據央視大約不到兩秒特寫鏡頭，胡錦濤今日看起來精神不錯，全程在江澤民的遺體前肅立鞠躬，沒有人扶著。直到瞻仰遺容環節，現場安排侍衛攙扶胡錦濤走一圈，向江澤民做最後告別。

習近平、胡錦濤等中共政黨高層向江澤民的遺體三鞠躬後表，先後向江澤民夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。習近平首先向江澤民夫人雙手合十，鞠躬致意，並且主動上前拍拍江澤民長子江綿恆後背，示意節哀，隨後習多次向江澤民家屬握手致意。

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平特地拍拍江澤民長子示意節哀 ，胡錦濤與江澤民夫人雙手合十致意。（圖／翻攝 央視）

跟在習近平後面的胡錦濤在旁人攙扶下，彎腰先向江澤民夫人王冶坪雙手合十，接著握手致意，接著再向江澤民家屬握手表達慰問。大約10時15分，江澤明透明靈柩由8名禮兵荷靈，離開醫院告別室，接下來胡錦濤沒有再出現，也沒有前往八寶山革命公墓。

畫面顯示，江綿恆捧著父親江澤民的遺照走在前面引路，江澤民夫人王冶坪一旁觀看靈柩，高齡94歲的她全程坐在輪椅上，表情萬分悲痛。由於北京早上氣溫大約2度，醫護人員準備一條黑色厚毛毯讓王冶坪禦寒。

▲▼ 江澤民火化、醫院告別式 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民火化、醫院告別式 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民火化、醫院告別式 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 江澤民靈車從解放軍人民醫院到八寶山革命公墓，沿途兩旁上千人送行  。（圖／翻攝 央視）

10時25分，在習近平等黨政高層，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬一路護送江澤民遺體上靈車，開往八寶山革命公墓，沿途道路兩旁有上千名黨員和各界民眾目送江澤民靈車，眾人身穿黑愛外套，統一左胸配戴鮮花，送行隊伍從中國解放軍醫院一路到八寶山，人潮十分壯觀。

▲▼ 江澤民火化、抵達八寶山革命公墓 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

 ▲江澤民透明靈柩抵達八寶山革命公墓（圖／翻攝 央視）

上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓，江綿恆先捧著父親江澤民的遺照先進入大禮堂，隨後習近平等和江澤民親屬作最後的訣別。

行過三鞠躬禮後，習近平等黨政高層進行第二次瞻仰遺容環節，央視刻意重複播放習近平遠望江澤民遺體畫面，這次江澤民遺體特寫更明顯，招牌黑框眼鏡下的面容，十分安祥。

▼ 央視再次釋出江澤民遺體樣貌，十分安詳。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民告別式、解放軍人民醫院 、胡錦濤送別 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民火化、抵達八寶山革命公墓 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 江澤民家屬悲痛，習近平握手安慰 。（圖／翻攝 央視）

隨後，習近平、李克強、習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等人再次向江澤民家屬致哀。江綿恆情緒顯得十分悲傷，不斷緊握習近平手，兩人短暫交談一下。


據悉，今天到醫院為江澤民送別的還有，中共中央、全國人大常委會、國務院、國家監委、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志，各民主黨派中央、全國工商聯主要負責同志和無黨派人士代表，江澤民生前友好等。

▼ 江澤民告別式。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 江澤民火化、醫院告別式 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

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