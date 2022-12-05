台中豐原警分局辦調職員警歡送會　分局長感性發言

▲豐原警分局長劉安杰（中）為調職同仁舉行歡送會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

九合一大選結束，市府各局處階段性工作告一段落，近日台中市政府警局做了部分人員職務調整異動，其中豐原警分局有3名組長及1名所長調整到別的單位，豐原警分局長劉安杰5日特別邀請調職同仁到分局辦公室話別並贈送紀念品，感謝疫情及選舉期間的共同努力與奉獻。

劉安杰感性說道，「警察人員調動本是件很平常的事，但現在制度其實以人性化許多，除非想要更上層樓致流浪他鄉，或因事被調離，否則都可安心服務家鄉。這次異動的同仁雖然很眷戀豐原這個大家庭，但天下無不散的筵席，各自因家庭因素或生涯規劃考量，終須各奔前程。」

劉安杰今日上午為調職同仁舉行歡送會，過程中得知原來同仁之所以要申請調職，每個人背後都有小故事。

交通組組長趙胤程，為人耿介不茍，負責交通業務，工作認真，績效卓著，取締酒駕及違規車輛不遺餘力，轄內廟會遶境活動無役不與，維護交通秩序，安全順暢不打結。然而其孩子尚年幼，為不缺席他們的成長，故本次請調眷居地霧峰分局行政組，期能透過減少工作通勤的方式，增加陪伴家人的時間。

學經俱優的行政組組長陳孟君，服務於豐原警分局2年9個月，期間籌備社口及豐原兩間派出所的興建工程；百忙之中，更至中央警察大學完成警正班訓練，這次如願請調大雅分局防治組，業務工作相對單純，期能繼續完成東海大學的博士學位。

豐原派出所所長許志弘過去因忙於工作，成家較晚，甫至今年才結婚，妻子現懷孕7個多月，本次調回霧峰分局，期能就近照顧懷孕中的妻子。

保安民防組警務員梁兆瑋眷居苗栗，其妻子亦為警職於苗栗服務，本次能奉派至后里分駐所十分高興，如此除能趁著年輕到外勤多加歷練外，亦能就近照顧與陪伴雙親與妻小，可謂雙喜臨門。

保安民防組警員黃德和剛滿55歲，雖未達屆齡退休，但服務已滿35年，可以功成身退了，因為做人成「公」，感念妻子在家帶孫、貼補家計十分辛勞，才想先行退休返家幫忙。

劉安杰表示，每位異動的同仁背後都有各自感人的故事與緣由，這次的惜別歡送轉變為感恩分享，感謝長官的玉成。他黽勉珍惜現在所擁有的，期許每位同仁都能在兼顧家庭下，於工作上無後顧之憂的發揮所長，加以衝刺、不辱使命！