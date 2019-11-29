　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中騎士酒駕拒檢！深夜見警「關燈狂飆」連闖14紅燈　逆向撞巡邏車栽了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市大雅區學府路27日深夜11時許發生機車拒檢自撞案，當時大雅分駐所員警正在執行巡邏勤務，行經中山北路與中清路口時，發現一名謝姓騎士面色通紅疑似飲酒，且還在紅燈處違規右轉，因此警方立即開啟警報器示意謝男停車受檢，但謝見警後關閉車燈、加速逃離，一路連闖14個紅燈，最終在學府路撞上前來支援的警車，當場遭警方逮捕，訊後依公共危險罪嫌函送。

▲▼台中男騎士拒檢狂飆，連闖14紅燈。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中男騎士拒檢狂飆，連闖14紅燈。（圖／記者李忠憲翻攝）

豐原警分局指出，謝男當下拒絕盤查，沿途關閉車燈逃逸，還連續違規闖越14個紅燈，直到行經學府路時，謝男機車違規跨越雙黃線，逆向撞上前來支援的警車，造成巡邏車右前保險桿受損，而謝男也當場倒地、頭部受傷，事後送往中港澄清醫院治療。

謝男經過酒測，雖然並未達到公共危險標準，但其紅燈右轉、見警攔查不停，且加速逃逸闖越紅燈等行為，仍有危害公眾之餘，嚴重侵害用路人權益，全案仍依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦；另針對交通違規事項，將依道路交通管理處罰條例逐一開單告發。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►獨／放雙手吃麵自駕車主曝光！身價曾高達1兆8千多億　黑人體驗慘成箭靶

►花蓮「暴力女兒」生3胎丟給家裡顧…喝醉暴走痛毆老媽媽！爸怒揮鐵棍教訓

►公車男搭訕17歲少女　下車後「續攤」又親又摸挨告…檢不起訴：女方不反對

ET快訊
快訊／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃！疑轉彎內輪差釀禍
戀上韓國歐爸…婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕
直擊／好友高以翔天堂見證下　毛加恩低調花園進行基督教儀式
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中騎士酒駕拒檢！深夜見警「關燈狂飆」連闖14紅燈　逆向撞巡邏車栽了

丈夫過世　醫師妻當起假醫師幫毒蟲「打排毒針」躲尿檢

快訊／高雄單車女騎士「遭捲貨車底」當場輾斃　轉彎釀禍...夫認屍痛哭

戀上韓國歐爸...婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕：我要離婚

摸黑趕工雕刻「那話兒」被老友撞見　女網友：有刻壞了要送的嗎？

台中摩鐵破獲男持有槍毒　起出火力強大的霰彈槍及達姆彈

新竹「丟石怪女」身後猛追！母女奔逃嚇到爆哭　求救店家：借躲一下

直擊／暗夜紅點閃爍「骷髏頭」現蹤西子灣　有水鬼！阿伯臉色大變

「怎麼騎的？」熊貓外送員受困台東海灘　路過攤商：他去看海

彰化「休閒麻將館」不休閒　賭客被抓：我第一次也！發揚國粹

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

台中騎士酒駕拒檢！深夜見警「關燈狂飆」連闖14紅燈　逆向撞巡邏車栽了

丈夫過世　醫師妻當起假醫師幫毒蟲「打排毒針」躲尿檢

快訊／高雄單車女騎士「遭捲貨車底」當場輾斃　轉彎釀禍...夫認屍痛哭

戀上韓國歐爸...婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕：我要離婚

摸黑趕工雕刻「那話兒」被老友撞見　女網友：有刻壞了要送的嗎？

台中摩鐵破獲男持有槍毒　起出火力強大的霰彈槍及達姆彈

新竹「丟石怪女」身後猛追！母女奔逃嚇到爆哭　求救店家：借躲一下

直擊／暗夜紅點閃爍「骷髏頭」現蹤西子灣　有水鬼！阿伯臉色大變

「怎麼騎的？」熊貓外送員受困台東海灘　路過攤商：他去看海

彰化「休閒麻將館」不休閒　賭客被抓：我第一次也！發揚國粹

偷吃魷魚絲被抓包！賊貓「頭塞塑膠袋」定格：你們啥都沒看見～

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

中職／85號事件　味全龍坦承提供資料有誤但沒做85球衣

要去尿尿了！巨嬰可可不動如山　歐告姐姐「怒咬牽繩」笑翻媽

【2020大選】單厚之／韓國瑜的欺敵新招「鴕鳥兵法」？

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

鐵路下地變綠帶　鳳山計畫區15公里綠園道拚明年底完工

邱琦雯遊南美洲「低胸+細肩帶」太火辣　20歲弟弟「海邊告白」超直接

中職／廖文揚被味全挑走　林岳平：能力有被看見

女大生租屋同意一個月肉償16次　瘋狂對話破綻百出

社會熱門新聞

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

菜鳥連上19天遭資遣！怒摃血汗公司

獨／放雙手吃麵自駕車主曝光！身價曾高達1兆8千多億

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人

98歲退役少將「五指山迷蹤2天」還能自行下山

她夢中淚喊：洋洋　驚醒發現「一片白濁」

他夢到狂啪女友：比較舒服！睜眼見這幕嚇壞

松機行李轉盤旁倒地　男無心跳

車內上下激情晃動！老婆目擊氣炸　小三竟無罪

華視員工遭無預警資遣　工會北院陳情

三線一組長穿警禮服跳佛舞　警政署：行為欠當

騎士闖中橫油罄手腳凍僵　合歡暖警助脫困

不爽女友被搶！撿骨男公墓埋屍921救難英雄

「變性人」來台賣淫　嫖客人人自危

更多熱門

相關新聞

中年伯撞傷男童後死亡…家屬求償174萬

中年伯撞傷男童後死亡…家屬求償174萬

河南省信陽市一名57歲男子日前騎腳踏車時撞上一名男童，導致對方脖子破皮流血，恰好這一幕被路過的孫姓女子看在眼裡，她發現騎士打算肇事逃逸於是上前阻攔。男子被阻後當場口出惡言，不久後便突然倒地身亡，讓圍觀者都相當傻眼。騎士家屬事後將孫姓女子告上法院，要求賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元），還稱對方企圖混淆視聽，用騙人的方式左右判決結果。網友看完後紛紛砲轟家屬行徑根本是「做賊喊抓賊！」

天外飛來風箏　機車遭纏慘摔

天外飛來風箏　機車遭纏慘摔

菜鳥連上19天遭資遣！怒摃血汗公司

菜鳥連上19天遭資遣！怒摃血汗公司

少婦幼子竟上演電梯受困驚魂記

少婦幼子竟上演電梯受困驚魂記

台中大坪數轉手難　賣壓最大社區4成戶數待售中

台中大坪數轉手難　賣壓最大社區4成戶數待售中

關鍵字：

台中騎士酒駕大雅豐原警分局

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面