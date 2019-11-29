台中騎士酒駕拒檢！深夜見警「關燈狂飆」連闖14紅燈　逆向撞巡邏車栽了

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市大雅區學府路27日深夜11時許發生機車拒檢自撞案，當時大雅分駐所員警正在執行巡邏勤務，行經中山北路與中清路口時，發現一名謝姓騎士面色通紅疑似飲酒，且還在紅燈處違規右轉，因此警方立即開啟警報器示意謝男停車受檢，但謝見警後關閉車燈、加速逃離，一路連闖14個紅燈，最終在學府路撞上前來支援的警車，當場遭警方逮捕，訊後依公共危險罪嫌函送。

▲台中男騎士拒檢狂飆，連闖14紅燈。（圖／記者李忠憲翻攝）

豐原警分局指出，謝男當下拒絕盤查，沿途關閉車燈逃逸，還連續違規闖越14個紅燈，直到行經學府路時，謝男機車違規跨越雙黃線，逆向撞上前來支援的警車，造成巡邏車右前保險桿受損，而謝男也當場倒地、頭部受傷，事後送往中港澄清醫院治療。

謝男經過酒測，雖然並未達到公共危險標準，但其紅燈右轉、見警攔查不停，且加速逃逸闖越紅燈等行為，仍有危害公眾之餘，嚴重侵害用路人權益，全案仍依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦；另針對交通違規事項，將依道路交通管理處罰條例逐一開單告發。

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