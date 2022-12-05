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最台的感恩節！2千永靖鄉民封街搓湯圓　成美園看歌仔戲

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「2022永靖謝平安家年華」由永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會主辦，全鄉民共同參與這場客家傳統盛會，因疫情鬆綁，睽違兩年重新舉辦千人平安宴和搓平安圓活動，4日晚間在成美文化園觀賞明華園表演和繽紛絢麗的煙火秀，過節團圓氣氛濃烈。

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

今 (4)日永靖街封街舉辦平安宴，近千名民眾齊聚永靖街吃辦桌，特色滷湯小吃輪番上桌，是讓遊子懷念的古早味。詹木根鄉長也抽空到場共襄盛舉，感謝主辦單位和鄉親熱情參與，祝福大家「食平安，過好年」。

有感於傳統文化的流失，頂新和德文教基金會從2019年起即號召在地社區力量舉辦「永靖謝平安」活動，重現舊時農村社會的日常，從祭祀、酬神戲，到和親朋好友相揪來吃飯，體驗歲末全村圍在一起相聚的幸福。家住北部的蔡同學就讀彰師大二年級，他和同學們自己報名參加謝平安活動，他們全都是第一次搓湯圓覺得很新奇，以前只有看過阿公阿媽做過。

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頭上戴著客家花布頭巾的小朋友來自於永靖國小親子共學客家語社團，在蘇月妙校長和文史工作者邱美都老師帶領下體驗搓湯圓樂趣，實際體驗客家文化生活。

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

今年頂新和德文教基金會首度邀請明華園總團於成美文化園演出平安戲，盼傳統藝術文化資產「歌仔戲」能被傳遞和延續下去！蕭巧怡執行長透露，魏應充創辦人還特別指示要安排博愛座，體貼身體不便的觀眾也能舒適的觀戲。明華園演出現場座無虛席，縣長王惠美與三鐵冠軍好手伊登也伊同參與盛會，旁邊還安排市集進駐，讓晚上和白天一樣熱鬧！

▲永靖封街謝平安看明華園歌仔戲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

永靖共好協會陳雍讓理事長表示，「謝平安」帶動永靖觀光，現場除了有巨型燈籠打卡點和實「靖」解謎數位小旅行外，週邊在地特色市集吸引排隊人潮，為攤商增加收益。

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