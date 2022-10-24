最美落羽松在成美！單女免費單男抽彩蛋　1111光棍節助脫單

▲成美文化園區美麗的落羽松。（圖／成美文化園區提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近年落羽松在全台掀起旋風，各地的落羽松秘境更成為秋冬時節必訪景點，網美推薦「成美文化園」最美，四季綠黃紅三色意境各有千秋，搭配雙11光棍節，推出「單身轉蛋機」，單身女性結伴同行即可免費入園，單身男性則可抽彩蛋，有機會在落羽松下遇上一段美好姻緣「雙雙脫單」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於彰化永靖的落羽松秘境之一成美文化園，園內種植上百棵落羽松，將於基今年11/1至明年2/28展開「成美落羽松季」活動。園區表示，落羽松的獨特魅力在於顏色與意境會隨著時間變幻，各階段有不同美感，11月是茂密、蒼翠空靈的綠色，12月逐漸被秋風染成金黃色，1-2月隨春節變成喜氣的紅色。這次落羽松季推廣重點就是跟著民眾一起見證落羽松由綠轉黃，由黃轉紅，最後化作羽毛，落葉歸根的完整旅程。

除了落羽松美景之外，園區還規劃一系列活動。第一波將結合聖誕節、感恩節議題，與頂新和德文教基金會合作，邀請公益團體免費遊園，傳遞愛心、回饋社會。

此外，成美文化園作為情侶必訪景點，搭配1111光棍節推出「單身轉蛋機」，4名單身女性結伴同行即可免費入園(女性活動期間10/24-11/30)，園區會將女性參加者的聯絡資料投進轉蛋機中，而4位單身男性同行則可獲得各抽一顆轉蛋的機會(男性活動期間11/1-11/30)，希望透過趣味聯誼的方式，讓單身光棍能長出如落羽松般茂盛的姻緣。

成美文化園擁有台版兼六園的美譽，融合自然與人文景致，擁有國寶級匠師近代修繕的「百年客家古厝-成美公堂」與匠心獨具維護的「百年古樹之家-和園」，2022年全新拓展東園區，新增設的日式石景水瀑、播夢種子與花好月圓婚禮專區等，使整體景觀更加豐富多元，每個月都有不同的花卉盛開，適合四季參訪遊玩。

【成美落羽松季】

地點：成美文化園，彰化縣永靖鄉中山路二段60號

活動期間：2022/11/1-2023/2/28

每日開園時間: 09:00~17:00(最後入園16:00)