返鄉做憨人！他把墓仔埔變生態樂園　頂新助力補足社區再造最後拼圖

▲投入家鄉社區再造公益的陳雍讓，揪「憨人」組志工隊，花了15年時間，把3公頃多的閒置土地，打造成一座生態樂園。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／彰化報導

「前面這個生態池，其實早期在清朝的時候這邊是墓地，以前是一個水池，讓牛休息的地方。」坐在花藤架下，指著眼前的滯洪池，四芳社區發展協會理事長陳雍讓娓娓道來家鄉故事，語氣帶點驕傲，因為曾經髒亂不堪、讓人避之唯恐不及的墓仔埔，如今搖身一變成為生態樂園。

▲有大鄧伯花和落羽松環繞的生態池，成功復育螢火蟲。（圖／記者謝盛帆攝）

有大鄧伯花和落羽松環繞的生態池，成功復育螢火蟲，綠蔭扶疏的「空氣品質淨化區」中，則有數十棵光臘樹，吸引了上千隻獨角仙棲息，「獨角仙牠就喜歡這種樹，因為牠本身就咬這個樹皮，五月底的時候來這邊看一下，有了、有幾隻了，然後到了六月就很多了」陳雍讓說。

▲四芳公園內有數十棵光臘樹，吸引了上千隻獨角仙棲息。（圖／陳雍讓提供）

緊鄰在旁的300多棵澳洲茶樹，也為一片荒蕪之地，創造了新價值。「揉一揉，你看，我們戴著口罩還是可以聞得到它茶樹的味道」陳雍讓回憶道，印象中這座茶園前身是荒廢了50年的雜林，墓地遷葬後，周遭環境改善，有化工背景的村民，便決定在此種植澳洲茶樹，為了維護自然生態，他堅持不用化學肥料、只澆水，所以能產出乾淨、無污染的有機茶樹精油，而商品販售盈餘也回饋四芳社區永續經營使用。​

▲▼300多棵澳洲茶樹，也為一片荒蕪之地創造新價值。（圖／記者謝盛帆攝）

彰化永靖鄉四芳村，廣達3公頃多的閒置土地，經過整頓美化已是生態輕旅行的打卡點。農村再生樹立典範，功臣之一就是他，15年前事業有成便投入家鄉社區再造公益的陳雍讓，他說：「四芳是我的故鄉，我的先人跟我爸爸媽媽，他們在這邊長大，我也在這邊成長，所以當我知道可以改變這個社區的時候，我就一直參與寫計畫，跟政府要了一些預算，當然也是這些志工大家幫忙，才有辦法改變今天四芳社區。」

▲四芳村閒置土地經過整頓美化，已是生態輕旅行景點。（圖／記者謝盛帆攝）

愛鄉愛土的陳雍讓，在家人支持下，號召志工夥伴種花種樹、鋪設步道、整建老宅，數十年不間斷，他們都笑稱自己是「憨人」。志工隊長黃金龍笑說：「社區有一些憨人來，這個社區才會有進步，大家都不來，這個社區就是沒辦法發展，所以說大家相揪一群憨人，這些都是憨人才會來！以前這裡是一個墓仔埔，被人倒垃圾、倒得滿滿滿，最困難的就是清理這裡。」

▲四芳社區志工隊平均年齡70歲，最年長者超過90歲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

志工隊全盛時期有100多人，平均年齡70歲，最年長的甚至超過90歲，也讓陳雍讓意識到在地人口老化的問題，因而興起社區共餐據點的想法，「如果廚房能夠蓋好，我們可以來供餐，長者他們就不用說，為了要再煮飯怎麼樣，至少我們可以提供一餐給他吃」。至於經費問題如何解決？他特別感謝頂新和德文教基金會，「魏應充創辦人提到，你這個要做就要做好，跟我們三合院特色做成一個搭配，後來他就說幫忙出2/3經費，我們社區自己來募款1/3」。

▲頂芳社區廚房在今年10月正式亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

在頂新和德文教基金會大力相助下，頂芳社區廚房計畫順利啟動，經過2年興建，今年10月正式亮相。頂新和德文教基金會董事長沈呂百表示：「陳理事長非常用心，對於長輩長者的供餐服務，正好跟我們頂新和德文教基金會創辦人想法接近，他想有一個廚房，能夠做食農教育的推廣，也能夠做為共餐的典範，因為我們還有個基金會就是專門對於營養午餐等等在努力，希望小朋友也能夠吃得更好。」

▲頂新和德文教基金會董事長沈呂百參觀頂芳廚房。（圖／記者謝盛帆攝）

頂芳廚房目前每週三天提供服務，每個月平均服務600人次，用人情味溫暖長輩的胃。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡補充說道，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，非常感動的是，還好有陳雍讓理事長以及一群志工，10多年來對於四芳村的投入，因此魏應充創辦人，透過頂新和德文教基金會與四芳社區合作，整個過程也符合基金會在推動四大構面：產業、社福、教育、環境，來回饋永靖鄉。」

▲頂芳廚房目前每週三天提供社區長者午餐。（圖／頂新和德文教基金會提供）

企業大老力挺同鄉，讓陳雍讓補足四芳社區最後一塊拼圖，不論是食農教育、老人共餐服務，甚至是外來遊客的輕旅行等，都有助地方永續發展，可望成為農村再生的領頭羊，帶動更多企業認養鄉鎮發展。