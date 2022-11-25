永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

▲「2022永靖謝平安家年華」重頭戲扮仙戲和平安戲，將由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《么嘍正傳》首部曲。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

素有台版感恩節之稱的「2022永靖謝平安家年華」，將在12月3日、4日週末假期於彰化縣永靖鄉舉辦，其中謝平安文化的傳統重頭戲——扮仙戲和平安戲，將由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團，於12月4日晚間7點於成美文化園演出《么嘍正傳》首部曲，為盛事接二連三的南彰化旅遊圈再添話題。

「謝平安」是永靖鄉民十分重視的傳統文化習俗，1999年921地震後因社會氛圍低迷一度沒落，直至2019年才由在地深耕多年的頂新和德文教基金會，邀請永靖各界重新推動。為吸引更多遊子回鄉並力挺文化傳承，今年特別力邀明華園戲劇總團出演謝平安家年華的壓軸平安戲。《么嘍正傳》首部曲強調「小卒也能變英雄」的正面力量，除了曲折的故事情節之外，還結合時下流行語彙，接軌當今社會，古代的故事卻讓現代人也能產生共鳴。明華園團長陳勝福表示：「《么嘍正傳》首部曲很適合『永靖謝平安家年華』所強調的文化傳承、永續發展的核心精神，也是今年在彰化首度演出的故事劇情。」

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「2022永靖謝平安家年華」由12月3日的「繞靖家年華」——24村宮廟神尊出巡1813年建街至今的永靖老街揭開序幕。12月4日上午10點以永靖永安宮為中心，展開一連串千人上街搓平安圓、在地風格市集等精彩文化活動。下午4點則移師鄰近中部第一名園——成美文化園接續熱潮，「東園區」下午4點至9點免費開放遊客參觀，並設有風格市集，晚間7點正式開演明華園總團《么嘍正傳》首部曲，同樣免費入場觀賞。