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最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

▲「永靖謝平安家年華」12月初彰化登場。（圖／頂新和德文化基金會提供）

▲「永靖謝平安家年華」12月初彰化登場。（圖／頂新和德文化基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台版感恩節之稱的「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日登場！今年慶典有六大亮點，除在地24村的神尊將出巡繞境、封街千人平安宴與市集，還有最潮的實境遊戲、讓遊客化身主角透過Line暢遊永靖，最美的日式庭園成美文化園也將首度開放東園區夜遊，為期兩天的文化饗宴將在明華園總團壓軸演出平安戲後落幕。

「謝平安」是台灣農村感謝神明保佑平安豐收的重要傳統文化習俗，彰化縣永靖鄉921地震後多年未舉辦這項謝天慶典；直到頂新和德文教基金會2019年邀請永靖各界重新推動，謝平安再次成為永靖鄉年度重要文化慶典。

今年「永靖謝平安家年華」特別主打「家」字，希望邀請遍佈各地的永靖人在疫情趨緩的當下重回家園再次團聚，也希望社會大眾到永靖作客，透過為期兩天的文化饗宴，深入認識這項文化習俗。

▲「永靖謝平安家年華」12月初彰化登場。（圖／頂新和德文化基金會提供）

今年的永靖謝平安慶典，將由12月3日的在地宮廟「繞靖」活動揭開序幕，在地主神三山國王與24村的神尊集體出巡繞境，沿途燃放鞭炮以驅走陰邪，為眾人祈福，現場也有旅歐設計師專程為家鄉繪製的吉祥限量謝平安符袋，傳達保平安、疫情退散的寓意。

12月4日為「永靖謝平安家年華」的重頭戲，在地上千鄉民將封街搓平安圓，另有在地特色商品、中部青創品牌組成的封街市集，現場更可與神明加持過的2米高圖騰彩繪謝平安燈籠拍照打卡。主辦單位永靖共好協會也首次推出Line互動遊戲，讓民眾以遊戲主角的視角，走訪永靖巷弄了解當地的發展歷程，並搭配故事情節讓民眾深入探索地方史。

在地的成美文化園也配合慶典首次開放東園區夜遊，並同步舉辦夜間市集、煙火秀，晚間7點更有台灣國寶明華園總團演出，由無敵小生孫翠鳳領銜，壓軸演出大型戶外盛宴平安戲，為今年的「永靖謝平安家年華」劃下圓滿句點。

▲「永靖謝平安家年華」12月初彰化登場。（圖／頂新和德文化基金會提供）

永靖共好協會表示，2022年的「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，透過多元活動致力與周邊鄉鎮攜手合作，希望能邀請大家一同走進永靖，共榮南彰化旅遊圈。為帶動更多觀光人潮，這次也特別推出限時限量的市集優惠套票組合300組，每組380元，可兌換內容物逾500元以上，可享一般遊客沒有的多項玩樂福利。

購票可上網https://bao-ming.com/eb/content/5433 或電洽永靖共好協會(04)823-2100。

▲「永靖謝平安家年華」12月初彰化登場。（圖／頂新和德文化基金會提供）

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