　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

▲南投市民族路連2天封街，供民眾拍攝懸日美景。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市民族路連2天封街，供民眾拍攝懸日美景。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

11月8日天公「作美」，不但晚間有千年難得一見的「血月」、月全食，南投市民族路也在下午4時50分許出現懸日奇景；市公所昨天封街辦理拍攝懸日活動，吸引許多攝影愛好者湧入現場，路過的民眾也頻頻發出讚嘆聲。

市公所指出，昨天於下午4時開始進行封街，但當時天氣狀況不佳、雲層也較厚，現場民眾都很擔心無緣看到美景，幸好懸日趕在最後一刻出現，讓大家如願拍攝到滿意的作品。

▲南投市民族路封街，供民眾拍攝懸日美景。（圖／南投市公所提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投市長宋懷琳也親臨現場與民眾一起同樂，她表示東西走向的民族路是捕捉懸日的最好地點，一年內會有兩次機會可拍攝懸日美景；去年因為疫情限制、活動安排不易而作罷，今年經民眾多次請求，希望能比照往年封街辦理攝影活動，因此向縣政府申請成功，讓所有民眾都能感受大自然落日與現代建築地景的絕妙搭配。

▲南投市民族路封街，供民眾拍攝懸日美景。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，拍攝懸日相當需要運氣，因此今年多申請封街一天，錯過昨天活動的民眾可把握今天的最後機會，在下午4點半到5點半，只要抓對角度，仍可拍出絕美的懸日美景；市公所也提醒，雖然傍晚時分落日比較溫和，但長時間注視陽光還是會對眼睛造成傷害，請民眾戴上太陽眼鏡保護眼睛。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
天道盟精神領袖父喪　500黑衣人聚集送行
LIVE／身心俱疲？高虹安驚傳住院　李佳穎爆離婚熱戀中！親密
快訊／高虹安傳緊急送醫住院！　行程全取消
錄音檔流出！她被「陪睡換出疆證」　男開價：嘿咻4次
BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端擊退！畫面曝
姓名有這2字！　迴轉壽司整桌免費
獨／李佳穎爆無縫接軌鮪魚前男友　「七夕親密照」流出
夏克立突回台發「不自殺聲明」！現身宣戰黃嘉千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

陽光這3天露臉！明天雨區再擴大　周日晚間變天「降雨熱區曝」

現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用

他自煮咖啡「靠好市多1物」1年激省18萬　真相神展開！5千人看傻

婆婆想抱孫狂催生　「吞安眠藥」以死相逼！人妻崩潰：婚前就說好不生

南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

整團416歲！台中6熱血阿嬤買菜車環半島　「外套背後有故事」

紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

口罩鬆綁分階段實施　王必勝：第二階段正面表列「必戴」場所

台灣新聞攝影展開展！150作品回顧重大事件　打疫苗、普悠瑪都入列

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

陽光這3天露臉！明天雨區再擴大　周日晚間變天「降雨熱區曝」

現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用

他自煮咖啡「靠好市多1物」1年激省18萬　真相神展開！5千人看傻

婆婆想抱孫狂催生　「吞安眠藥」以死相逼！人妻崩潰：婚前就說好不生

南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

整團416歲！台中6熱血阿嬤買菜車環半島　「外套背後有故事」

紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

口罩鬆綁分階段實施　王必勝：第二階段正面表列「必戴」場所

台灣新聞攝影展開展！150作品回顧重大事件　打疫苗、普悠瑪都入列

人氣票選抽Switch、AirPods　全台大專街舞盛會回歸

BLACKPINK門票「真的1秒搶光」黃牛炒到20萬　主辦：明天還有票！

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

公館東南亞影城賣了？　新美齊擬以8.8億拿99.81%股權

高虹安傳「身心俱疲」住院中　四叉貓諷刺：掛號費會報帳嗎？

5G AIoT帶動亞灣聚落經濟！串聯在地活動、經典IP「夢想動畫」為各產業示範新商模

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

偵查隊長林弘基被拔官記過　黃國昌批「抓小放大」：陳檡文呢？

川普鐵粉連任眾議員！葛林爭議不斷　仍以2倍票數「輾壓對手」勝出

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

生活熱門新聞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

王必勝：戶外口罩鬆綁11月會實施

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

鄭明典PO血月奇景　高清照美炸

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

確診「S蛋白抗體」飆破未知　醫揭驚人數字

更多熱門

相關新聞

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁斥

綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁斥

南投縣垃圾無處去化、大量堆置問題難解，南投市民眾先前群起在地方社群上抱怨，在漳和里及體育場一帶晚上都會飄出令人難耐的垃圾臭味，民進黨籍縣議員候選人曾琮愷等人質疑，縣府將「試辦家戶垃圾去化試驗計畫」標案交給毫無經驗的廠商是主因；南投縣環保局今天公開澄清，該試驗計畫執行時間與垃圾臭味溢散時間不符，籲候選人莫再做不實指控。

絕美懸日連3天台中登場　觀賞時間地點曝

絕美懸日連3天台中登場　觀賞時間地點曝

南投4樓高榕樹突倒塌　2衰男賞月遭砸傷送醫

南投4樓高榕樹突倒塌　2衰男賞月遭砸傷送醫

極北懸日美景！最佳拍攝地點出爐

極北懸日美景！最佳拍攝地點出爐

即／南投大雨水驚見黃泥浪　家長騎機車載童受困

即／南投大雨水驚見黃泥浪　家長騎機車載童受困

關鍵字：

南投市民族路封街懸日

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

Garena結束英雄聯盟12年營運　

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

NBA稱T1是頂級聯賽　甜瓜也將來台？

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面