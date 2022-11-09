南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

▲南投市民族路連2天封街，供民眾拍攝懸日美景。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

11月8日天公「作美」，不但晚間有千年難得一見的「血月」、月全食，南投市民族路也在下午4時50分許出現懸日奇景；市公所昨天封街辦理拍攝懸日活動，吸引許多攝影愛好者湧入現場，路過的民眾也頻頻發出讚嘆聲。



市公所指出，昨天於下午4時開始進行封街，但當時天氣狀況不佳、雲層也較厚，現場民眾都很擔心無緣看到美景，幸好懸日趕在最後一刻出現，讓大家如願拍攝到滿意的作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投市長宋懷琳也親臨現場與民眾一起同樂，她表示東西走向的民族路是捕捉懸日的最好地點，一年內會有兩次機會可拍攝懸日美景；去年因為疫情限制、活動安排不易而作罷，今年經民眾多次請求，希望能比照往年封街辦理攝影活動，因此向縣政府申請成功，讓所有民眾都能感受大自然落日與現代建築地景的絕妙搭配。

市公所指出，拍攝懸日相當需要運氣，因此今年多申請封街一天，錯過昨天活動的民眾可把握今天的最後機會，在下午4點半到5點半，只要抓對角度，仍可拍出絕美的懸日美景；市公所也提醒，雖然傍晚時分落日比較溫和，但長時間注視陽光還是會對眼睛造成傷害，請民眾戴上太陽眼鏡保護眼睛。