快訊／蔡英文召開敗選檢討會　立院會期結束檢討府院內閣佈局

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團柯建銘總召、高雄市長陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。蔡英文在會中，也聚焦4大重點，其中針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後進行檢討。



總統府發言人張惇涵晚間表示，執政黨面對選舉挫敗，蔡英文除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討，而今日會議初步就四個重點面向聚焦討論。



第一個重點，張惇涵表示，執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔，在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊雖然每天都全力因應挑戰，但必然有欠周全，需要再努力之處。

張惇涵說，執政團隊必須更與人民感同身受，蔡英文也請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民；而接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。



第二個重點，張惇涵表示，執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央、地方共同合作，這次大選，在野黨在多數的縣市取得執政權；因此，中央執政團隊必須謙虛以對，面對新民意產生的縣市首長。

在朝野關係上，張惇涵說，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。



第三個重點，張惇涵表示，執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定：確保國家的安全與利益，以及守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。

張惇涵表示，實際上，國際局勢從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。但與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。



張惇涵指出，台灣的安全，攸關區域，甚至於世界的和平與穩定。政府會盡全力與區域間的利害關係者共同管控風險；而區域間利害相關者眾，集眾人之力，必能尋求出共同有效控管風險的方案。持續強化自我防衛能力，更有力的確保國家安全與利益，爭取更多的國際支持，這也應該是台灣不分朝野努力的目標。



第四個重點，張惇涵表示，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，至於選後府院黨的佈局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序，而針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討，執政團隊要穩定政局，也要開創新局。



最後，張惇涵轉述，今日會議歷時約兩個半小時，選後的各項檢討工作不會到今天就停止；但蔡英文認為，國家前進的腳步不能停下來，我們必須站穩腳步，讓台灣繼續往前進。