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批民進黨大敗全因「搓、喬」　施明德推「他」選黨主席：可扭轉頹勢

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨在九合一大選慘遭滑鐵盧，黨主席蔡英文為此辭職，目前由高雄市長陳其邁代理。對於接任人選，前民進黨主席施明德3日直言，這次大選民進黨大頭們幾乎全是傷兵，賴清德算是傷痕最小的人，必須盡速宣布參選黨主席，這是領袖應該有的氣勢，如果瞻前顧後，看不清狀況，讓黨主席之爭紛紛由代理人出征，那他就是虛有外表，不堪重責。

對於民進黨九合一大敗，施明德表示，勝敗兵家常事，自己一生不只常敗，還每每敗的很慘。被判兩次無期徒刑，家破人亡，妻離女散，貧無立錐。現在為生活與女兒學費負債累累，依舊昂然挺立。選舉結束已經七天了。總統應該微笑露臉，像往昔般領導國家，特別是讓民進黨恢復正常了。

對於民進黨敗選檢討，施明德指出，民進黨當下要務，除了檢討、反省，最重要的就是要「照步來」，選出黨主席和總統候選人。民進黨這次會如此慘敗，主因之一是候選人沒有「照步來」產生，幾乎都是都在總統官邸把各派系頭頭找來，一起搓，一起喬。和和氣氣，每派系都雨露均霑，得到好處。

施明德直言，這些人選遭到國人唾棄造成大敗。民進黨的傳統並不是靠「搓和喬」，是依民主程序產生候選人。有廝殺過程，卻常常有好結果。民主制度本來就是這樣。

對於黨主席選舉，施明德表示，這次慘敗之後，總統官邸又已傳出各派系的搓聲、喬音。說好聽是要和諧團結共度難關，其實就是不知反省改過，各派系仍要雨露均霑，這個派系要拿黨主席，那個派系要分得行政院長，這個派系要取得總統府秘書長、部長。這樣搓，這樣喬出來的過程雖然很團結，很和諧，各派系都滿意。但人選適合嗎？國人買單嗎？污垢就會暗藏其中。

施明德表示，中央政府及黨中央的人事應該分開處理。中央政府人事權歸總統，這是憲法層次的事責。總統個人當然不會獨裁，他仍應照步來。黨中央人事一樣要照步來，依民主程序產生黨主席及總統候選人。這是這一年內民進黨能不能起死回生，贏得人民信任，及讓出走黨前輩們再認同的關鍵。

施明德指出，依民進黨習慣，總統當選人就兼黨主席。所以，這次黨主席如果由總統當選人參與競選，畢其功於一役。否則一年之內就得大戰兩次。所以，就出現黨內派系還是要靠搓和喬，產生短命的兒主席來辦總統候選人的產生，「有搓有喬，大小派系就能分到一些東西，皆大歡喜。人民卻憤怒了！你們喬出來的東西就要人民接受？」

對於接任人選，施明德表示，賴清德是民進黨候選人中外界評價比較好的總統候選人。賴清德要選2024的總統，這次就該先參選黨主席並表明當選了一樣要競選總統。同時公開保證不會讓蔡英文跛腳，若陳建仁如果也有心要選總統，這次也應一起參選。其他有意者也一樣。

施明德指出，不要再像2019年搞個過度性的「兒主席」辦總統候選人選務，搞到流言亂竄，迄今未息，也讓蔡、賴產生心結。照步來當選的真正黨主席，在稍後舉辦總統候選人提名時，應該更會珍惜自己羽毛，不敢亂來。這樣，大選時黨中央就不會出現雙頭馬車。黨中央人事也可及早安定。

施明德表示，這次大選民進黨大頭們幾乎全是傷兵，賴清德算是最無傷痕或傷痕最小的人。由他挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢，其他更小輩的閱歷、經驗、考驗都太嫩、太不足，還不堪大任。

對於黨主席人選，施明德指出，賴清德必須盡速宣布參選黨主席，這是領袖應該有的氣勢。如果瞻前顧後，看不清狀況，讓黨主席之爭紛紛由代理人出征，那他就是虛有外表，不堪重責，「但是友人告訴我，現在各派系仍傾向搓和喬，不流血共推黨主席。」

施明德直言，「說不流血」其實就是要分一點贓，然後等提名總統候選人時，再搓再喬一次，民進黨派系這種手法，台灣人民已看得清清楚楚了。再這樣民進黨2024又可能再敗。如果黨主席與總統候選人，又循這種模式產生，2024要贏就只有靠做票了。

最後施明德強調，一場黨內大會戰，讓候選人在黨內先被檢驗，是民進黨起死回生的機會。再搓搓喬喬，過程把人民蒙在眼裏，民進黨就會在「只有選舉，沒有理念」中被淘汰。

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