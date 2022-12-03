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黨魁之爭誰出線？學者：鄭文燦為論文所傷　3人選或成意外黑馬

▲桃園市長鄭文燦今（2）日出席位於龜山區的「中華郵政物流園區」落成典禮，媒體詢問台大審查其碩士論文結果是否出爐時，卻避談離去。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨在九合一大選慘遭滑鐵盧，黨主席蔡英文為此辭職，目前由高雄市長陳其邁代理。亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，接任人選要符合3條件，而桃園市長鄭文燦被論文案所傷，林右昌、蘇嘉全都有所準備，甚至代理主席陳其邁最後「真除」也不無可能，而前主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君都有機會。

據指出，新任黨主席任內將處理2024總統及立委選舉提名，每個派系「都會很介意」。近期包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安、鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全、前副總統陳建仁，甚至賴清德本人都被點名為黨魁潛在人選。

王智盛表示，呼聲比較高的鄭文燦因為論文案受到一些打擊，黨主席能夠讓各派系接受，跟蔡英文要有黨政互動管道，也不能球員兼裁判，黨主席要負責2024年總統、立委提名，有志於總統大位者如賴清德兼任黨主席的話，可能會造成黨內派系間比較多的疑慮。

王智盛指出，蔡英文自己也講說要中壯世代，從正國會林右昌、新潮流、英系鄭文燦、較老成一點的蘇嘉全也有在做準備，但他是否符合外界對中生代的期待，若陳其邁代理到最後主導大局，也不是不可能，畢竟陳其邁人和很可以，也是黨內縣市首長領頭羊，或是賴清德有沒有屬意推出的人選，也需要觀察。

至於賴是否有青睞人選，王智盛表示，親賴派系畢竟還是新潮流，像鄭文燦是很多人可接受的人選，問題是他現在面臨論文門的紛擾，會比較辛苦一點，或是2019年曾任黨主席的卓榮泰、媒體點名的前文化部長鄭麗君都有可能，至於屏東縣長潘孟安等人的可能性不高。

至於呼聲同樣很高的前副總統陳建仁，王智盛表示，黨內不少人認為陳建仁是很好的人選，但他跟蘇嘉全有一樣的問題，第一、兩人都已經不算中生代，第二、派系考量上，陳、蘇兩人雖然更能跟蔡英文溝通，但黨內派系之間對於九合一大選的檢討部分，英系人選是否還能受到支持，也是需要觀察的部分。

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