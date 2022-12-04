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駱惠寧：香港各界應自覺維護中共領導地位

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦主任駱惠寧4日在「國家憲法日」座談會上強調，香港各界應自覺尊重和維護國家主體依照憲法實行社會主義制度，以及憲法規定的中國共產黨領導地位，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

駱惠寧在座談會上共提出了3個「必須」，首先，他表示，必須自覺尊重和維護國家的根本制度，禁止任何組織或個人破壞社會主義制度，「香港各界應自覺維護憲法權威，自覺尊重和維護國家主體依照憲法實行社會主義制度，以及憲法規定的中國共產黨領導地位，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。」

▲▼ 香港。（圖／達志影像／美聯社）

駱惠寧提到，必須堅持把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，香港特區任何機構、組織和個人都應當遵守《香港國安法》及其他法律，堅定維護國家安全是香港法治的憲制責任和必守底線，「要完整、準確、不折不扣貫徹實施《香港國安法》，依法懲處危害國家安全的犯罪活動，香港各界要充分認識確保國家主權、安全、發展利益，才能切實守護好香港，確保長治久安和繁榮穩定。」

駱惠寧還說，必須弘揚以愛國愛港為核心與一國兩制方針相適應的主流價值觀，擁護和信仰憲法，離不開對國家民族的情感認同，「只有愛國精神牢固確立並發揚光大，完全徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識才能在香港真正深入人心，香港各界應不斷加強憲法、基本法、香港國安法的學習、推廣，並要與國情教育、國史教育有機結合。」

該場座談會由香港政府與中聯辦主辦，主題為「憲法與新時代新征程」，包含香港特首李家超在內的多名官員都有出席。

▲▼ 香港。（圖／達志影像／美聯社）

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