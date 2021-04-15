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「堅決反制」外部勢力干預港　駱惠寧：給他們留點教訓

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

香港「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座今（15日）在會展中心舉行，香港中聯辦主任駱惠寧出席典禮也明白指出，「未來任何損害香港繁榮穩定的行為，該出手就一定會到位；對於干預香港外部勢力，要堅決反制，給他們點教訓。」

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特區國安委國家安全事務顧問駱惠寧就國安問題，提出自己三點看法。他首先認為，國家安全是國之大計，並且引述習近平2017年的論述指出，「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮，並明確劃定了絕對不能觸碰的「三條底線」。

駱惠寧指出，「中央一向是言必行、行必果。」 對一切損害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時就出手，一旦出手必到位；對一切蠻橫干預香港事務、企圖拿香港做棋子的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓，中央政府一如繼往全力支持特區政府。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲《香港國安法》實行後，治安有所控制。（圖／路透）

《香港國安法》實行以來，駱惠寧強調，現在，有了法律，有了機制，有了隊伍，執行和落實就尤為重要，凡破壞國家安全的，屬「硬對抗」，就依法打擊；屬「軟對抗」，就依法規管。 

駱惠寧指，香港曾因「安全之痛」付出過昂貴的代價，廣大市民有切膚之痛。 如今，有了國安法和選舉制度改革，現在有了解決經濟民生領域深層次問題的必備條件，誰想在國家安全和市民安寧上突破底線，中央不允許，市民也不答應。 希望社會各界都能進一步行動起來，積極參加國安教育日活動，築起維護國家安全的銅牆鐵壁。

他最後表示，小家離不開祖國的大家，相信國安法深入實施和完善選舉制度，特區將擁有比任何時期更安全穩定的發展環境，香港未來一定是美好。
 

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