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港澳辦、中聯辦主任不在中央委員名單　港澳高層將有大變動

▲▼韓正。（圖／翻攝自央視）

▲韓正。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十屆中央委員名單22日出爐，現任七常委成員、主管港澳的韓正和原屬十九屆中央委員的香港中聯辦主任駱惠寧，並不在名單內，而不在十九屆中委名單中的港澳辦主任夏寶龍，今屆也無入列，意味著未來港澳系統人事將出現大變動。

《香港01》指出，因應於2003年「七一大遊行」帶來的形勢之變，中共中央成立由18個部門組成的中央港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、中央書記處書記曾慶紅擔任組長，全面領導港澳工作。

曾慶紅之後，習近平、張德江、韓正分別於2008年、2013年、2018年接管港澳工作，且都是以政治局常委身份。

如今隨著韓正卸任，接下來常委層級誰來主管港澳事務，仍是未知數，需等到明年兩會才有確切答案。

▲▼ 香港新任中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

▲ 香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

另外，此次夏寶龍、駱惠寧均不在二十屆中央委員名單之中，意味著港澳辦、中聯辦主官在明年都將有新的變化。同時，在香港「反送中風波」之後臨危受命的夏寶龍、駱惠寧，也已完成各自的使命。

▼ 港澳辦主任夏寶龍 。（圖／翻攝 浙江在線）

▲▼ 港澳辦主任夏寶龍 。（圖／翻攝 浙江在線）

報導指出，從以往慣例來看，港澳辦主官來源集中於統戰、外交和港澳系統。最早的港澳辦主任廖承志曾擔任中央統戰部副部長、中央對外聯絡部副部長等職；姬鵬飛曾擔任外交部部長、對外聯絡部部長；魯平則曾參與香港回歸談判並長期任期於港澳辦；廖暉則在國務院負責僑務工作；王光亞則從外交系統一路擢升至外交部副部長；張曉明則起自港澳系統，從副主任科員升至中聯辦主任、港澳辦主任。

中聯辦的前身則是新華通訊社香港分社，2000年1月才改組為香港中聯辦，改組之後的中聯辦歷經六任主官，分別是姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明、王志民、駱惠寧。除駱惠寧外，其他五人在擔任中聯辦主任前，都曾有過新華社香港分社、港澳辦副主任或中聯辦副主任經歷。

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