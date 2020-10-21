駱惠寧：香港融入國家發展大局　不是要「內地化、邊緣化」

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦主任駱惠寧20日表示，香港融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」與「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好保持特色與發揮比較優勢。

駱惠寧在中聯辦「學習習近平重要講話精神座談會」上指出，香港與深圳一河之隔，經濟特區建設40年，香港同胞是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者，深港合作共贏、相互成就、共同發展，正是「一國兩制」優越性的生動體現。

駱惠寧提到，香港在許多領域擁有國際一流的科研能力和專業服務能力，有強大的融資能力，有吸引國際人才的能力，要想更好地打開發展空間、贏得未來優勢，在堅持目光向外，積極融入世界經濟的同時，更需堅持目光向內，努力搭上國家發展的快車。

駱惠寧表示，習近平關於「必須全面準確貫徹一國兩制基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」的講話，對香港下一步發展具有重要指導意義，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，不只是深圳經濟特區等內地城市的機遇，也是香港不可錯失的重大歷史機遇。

駱惠寧強調，融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」與「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色，更好地發揮比較優勢，在此基礎上與內地實現優勢互補、相互促進。