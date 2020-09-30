駱惠寧：中央領導下香港免於「港獨危機」　愛國不是選擇是義務

▲「香江賀國慶中秋喜團圓」活動現場。（圖／南方+）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸十一國慶將至，有團體在香港會議展覽中心舉辦週年大會，全國政協副主席董建華、行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧等600人出席。駱惠寧表示，在中央領導下，國家才能免於顏色革命、港獨危機，「愛國不是選擇，而是一種義務。」

據《香港01》報導，「香江賀國慶中秋喜團圓」香港同胞慶祝中華人民共和國成立71週年大會，今（30）日上午10時舉行。

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

中聯辦主任駱惠寧表示，在中國共產黨的領導下，中國擺脫了落後捱打的歷史，香港回歸中國後，命運才發生翻天覆地的變化，在中央的領導下，香港才能度過亞洲金融危機、非典疫情等危機；在中央領導下，國家才能免於顏色革命、港獨危機，「國安則家太平、國強則家興旺，有國才有家，愛國不是選擇，而是一種義務。」

駱惠寧指，自改革開放以來，港人熱心支持國家，早期在大陸投資事業、參與公益、兩地交流合作，深深體現港人愛國情和報國心，但也有一些人在香港刻意淡化國家意識、曲解兩制、逢中必反，所以增強國家意識是香港重大緊迫的問題，香港比任何時候都需要強調對國家的責任擔當，不守一國之本，就沒有兩制之利。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

特首林鄭月娥則在酒會上致辭稱，作為香港人，以國家強大發展為榮，自1949年以來，中國取得驕人成就，成為世界第二大經濟體，國際地位舉足輕重。

她接著稱，香港成功落實「一國兩制」，去年面對的暴力事件、今年面對的疫情，在中央幫助下重回正軌，尤其中央訂立港區國安法、為香港進行檢測計劃、建立社區治療設施和臨時醫院，由衷感謝中央政府對特區的支持。