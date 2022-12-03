　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣111年移民節暨國際移民日活動　今登場

▲台東縣111年移民節暨國際移民日活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111年移民節暨國際移民日活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣年度盛事之一「移民節暨國際移民日活動」是新住民家庭年年企盼的重要活動，台東縣政府今年特別於3日上午11時，選在有最新廚具設備的台東市的聖母健康農莊舉辦烹飪競賽，還有充滿濃濃異國風的舞蹈表演，全場節目精采多元。

民政處長鍾青柏指出，依內政部移民署的統計，目前在台的新住民人數已逾57萬人，台東縣約有4,500人。為使民眾更加重視並瞭解新住民相關議題，台東縣政府配合12月18日的「國際移民日」，自100年起已連續11年舉辦相關慶祝活動，除了邀請縣內新住民及其家人一同參加外，也邀請了內政部移民署南區事務大隊台東縣服務站及台東縣專勤隊、新住民家庭服務中心、警察局、衛生局、社會處等單位於現場設置新住民業務宣導攤位，讓參與活動者可以多多瞭解新住民文化之美及自身的權益政策。

▲台東縣111年移民節暨國際移民日活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

民政處進一步說明，今天的移民節暨國際移民日活動以「五星美味家鄉菜」為主軸，讓新住民分成10組進行現場的料理競賽，從構思菜色、備料、製作到擺盤，都是他們對家鄉的思念和創意的展現，菜色包括越南煎餅、印尼薑黃飯、貴州黃金鹹糕、大連玫瑰花饅頭等，觀眾不會只從餐桌上「見到」美食，而是可以直接地看到、聞到、嚐到這些色香味俱全的異國料理，體驗不同的異國風味，並讓世界看到新住民的美食能力。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／張蘭氣炸了！反控大S「有重婚嫌疑」：登記結婚未取消
「大雪」要來了！5生肖有如神助：正偏財皆旺
台南Josh「神秘力量」再出手開嗨　自曝世足運彩看好2球隊
西門町驚見野生戲劇女神！「中空露蠻腰」火辣白紗吸人潮
6歲妹下體突噴血！醫「猛壓30分鐘」止不住　爸一聽要縫暈倒了
汪小菲被抓包「借錢當天是大S生日」！　網諷：哄高興了順勢借
雲林惡火「燒死5歲女童」　單親爸、奶奶外出賣菜當場痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

原住民部落大學成果音樂會暨文化體驗市集　頒學員及講師證書

新北冬季碧螺春評鑑出爐　天芳茶行林孟諭奪特等獎

「臺灣工藝演譯28+」開展　2022轉型為「臺灣工藝獎」

耗時2年！台21望高隧道終完工　12／9起開放通車暢行新中橫

2022桃園市國際移民日　12位新住民傑出楷模獲表揚

台東縣111年移民節暨國際移民日活動　今登場

桃園市績優教保服務機構及人員表揚　盼推動友善溫馨教育環境

南投市垃圾暫置場疑沼氣自燃　空汙濃度無明顯異常

國際身心障礙者日　台東縣府表揚29位傑出身障者及相關人士

2023台南耶誕跨年首場活動蕭壠開鑼　黃偉哲要讓大小朋友嗨翻

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

原住民部落大學成果音樂會暨文化體驗市集　頒學員及講師證書

新北冬季碧螺春評鑑出爐　天芳茶行林孟諭奪特等獎

「臺灣工藝演譯28+」開展　2022轉型為「臺灣工藝獎」

耗時2年！台21望高隧道終完工　12／9起開放通車暢行新中橫

2022桃園市國際移民日　12位新住民傑出楷模獲表揚

台東縣111年移民節暨國際移民日活動　今登場

桃園市績優教保服務機構及人員表揚　盼推動友善溫馨教育環境

南投市垃圾暫置場疑沼氣自燃　空汙濃度無明顯異常

國際身心障礙者日　台東縣府表揚29位傑出身障者及相關人士

2023台南耶誕跨年首場活動蕭壠開鑼　黃偉哲要讓大小朋友嗨翻

原住民部落大學成果音樂會暨文化體驗市集　頒學員及講師證書

汪小菲公開離婚協議書！　不爽大S「每月百萬購物」刷他卡

張蘭直播氣炸了！　反控大S「有重婚嫌疑」：在北京登記結婚未取消

她經痛11年「沒來就便祕」！照超音波全正常　醫摸：子宮後面塞滿了

球員工會巡迴列車馬祖站 林柏佑、林子豪指導青棒好手

女兒拿吸盤貼手機螢幕！用力一拔「前後分屍」　悲劇畫面曝光

一個月內第三起！高雄男開車闖入輕軌軌道　輪胎卡土裡

蔡壁如論文抄襲辭立委　人渣文本：蔡適應要不要辭？

悍動希望公益棒球營　富邦球星組華麗教練團

馬偕AI應用吸睛！可評估腦中風、心臟超音波　國泰推冷凍針治肺癌

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

地方熱門新聞

台南市17處新建置科技執法1日啟動

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

彰化幸運兒繳電信費　中千萬發票

台中男控烏龍辦案　桃檢回應了

潮州科技執法發揮成效　12/1再增新生路+民治路口

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

新社不只花毯節　中興嶺停車場成浪漫普羅旺斯

痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

華醫辦消防職人體驗活動

王惠美大贏9.6萬票　唯獨這鄉攻不下　

雞蛋界「藍寶堅尼」產下冬瓜狀迷你蛋　網驚嘆

桃市圖新總館「生命樹」　12/17試營運

維護大型車行車秩序！

2022桃園仙草花節　「仙舞茶」品嚐仙草茶點

更多熱門

相關新聞

台東縣府表揚29位傑出身障者及相關人士

台東縣府表揚29位傑出身障者及相關人士

為響應12月3日國際身心障礙者日，並推動「身心障礙者權利公約」，台東縣政府運用公益彩券基金特於3日舉辦「2022台東縣國際身心障礙者日表揚典禮」。

駕駛酒駕撞護欄　警傻眼「車上5大5小」

駕駛酒駕撞護欄　警傻眼「車上5大5小」

台東成功漁港船筏翻覆　海巡救援

台東成功漁港船筏翻覆　海巡救援

《Hello Taitung》全新一期出刊

《Hello Taitung》全新一期出刊

搶攻疫後旅遊市場　台東縣府赴星國推介及洽談包機

搶攻疫後旅遊市場　台東縣府赴星國推介及洽談包機

關鍵字：

移民節 新住民 台東

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

大S公開「2億帳戶明細」！2套房全是她買單

大S曬「汪小菲2600萬親筆借據」反擊

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

麥當勞換「內用飲料杯」！業者證實

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面