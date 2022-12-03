台東縣111年移民節暨國際移民日活動　今登場

▲台東縣111年移民節暨國際移民日活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣年度盛事之一「移民節暨國際移民日活動」是新住民家庭年年企盼的重要活動，台東縣政府今年特別於3日上午11時，選在有最新廚具設備的台東市的聖母健康農莊舉辦烹飪競賽，還有充滿濃濃異國風的舞蹈表演，全場節目精采多元。

民政處長鍾青柏指出，依內政部移民署的統計，目前在台的新住民人數已逾57萬人，台東縣約有4,500人。為使民眾更加重視並瞭解新住民相關議題，台東縣政府配合12月18日的「國際移民日」，自100年起已連續11年舉辦相關慶祝活動，除了邀請縣內新住民及其家人一同參加外，也邀請了內政部移民署南區事務大隊台東縣服務站及台東縣專勤隊、新住民家庭服務中心、警察局、衛生局、社會處等單位於現場設置新住民業務宣導攤位，讓參與活動者可以多多瞭解新住民文化之美及自身的權益政策。





民政處進一步說明，今天的移民節暨國際移民日活動以「五星美味家鄉菜」為主軸，讓新住民分成10組進行現場的料理競賽，從構思菜色、備料、製作到擺盤，都是他們對家鄉的思念和創意的展現，菜色包括越南煎餅、印尼薑黃飯、貴州黃金鹹糕、大連玫瑰花饅頭等，觀眾不會只從餐桌上「見到」美食，而是可以直接地看到、聞到、嚐到這些色香味俱全的異國料理，體驗不同的異國風味，並讓世界看到新住民的美食能力。