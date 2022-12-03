國際身心障礙者日　台東縣府表揚29位傑出身障者及相關人士

▲表揚28位傑出身障者及相關人士。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，並推動「身心障礙者權利公約」，台東縣政府運用公益彩券基金特於3日舉辦「2022台東縣國際身心障礙者日表揚典禮」。

活動開場由女子合唱團體「PowerAngel能量天使」演唱，演唱者鄭浩君及方羚皆在人生高峰遇到車禍，導致下半身癱瘓，但並不因此自暴自棄，反而以自身經驗鼓舞他人，證明就算行動不方便，也能唱出美麗新世界。

今日除頒發傑出身心障礙者10位、跨專業服務績優人員18位，另頒發身心障礙福利團體社福績效評鑑優、甲等8家、社區式日間照顧服務評鑑8家、社區樂活補給站服務評鑑2家、社區居住服務評鑑4家、社區日間作業設施服務評鑑4家。

榮獲傑出身心障礙者：林彥頴、林姿佑、陳姿妏、林進義、賴淑惠、曾戊成、高志龍、張秀美、林明宏、宋揚。其中林彥頴因細菌感染導致無法行走，自創「曙光重乳酪蛋糕」銷售維生，在脊髓損傷協會前理事長鼓勵下，從事身障桌球運動，過程中遭遇到瓶頸但從不放棄，榮獲2017年西班牙巴塞羅納公開賽女子四級單打銅牌。

跨專業服務績優人員：谷泰菊、董家麟、陳邱月香、金俊豪、卓玟伶、田傑宇、張美嫻、黃琪惠、林妤蓁、胡淑惠、陳靜華、蔡素珠、楊惠美、李羅正璽、陳美娟、楊筱盈、劉小蘭、曹晏綾。其中獲特殊貢獻獎的曹晏綾是物理治療師，長期投入身心障礙輔具工作，目前擔任台東縣輔具暨生活重建中心主任，積極整併社政、衛政、教育等相關資源，簡化繁瑣流程，提供身心障礙者更好的服務。