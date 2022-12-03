潮州鎮科技執法發揮成效下降38%　12／1再增新生路+民治路口

▲潮州鎮新生路與民治路口12月1日起成為科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局有鑑於科技執法路口，有效降低交通事故發生率，本月1日起在潮州鎮新生路與民治路口新啟用一處科技執法路口，籲請用路人注意，以免被開單告發處罰。

為維護潮州分局轄區道路交通秩序與安全，潮州警分局今年11月起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點計有3處，統計2020年11月至2021年11月這3處發生事故件數為62件，比較裝設完2021年11月至2022年11月事故件數為38件，減少24件，下降38%接近4成，成效顯著。

有鑑於此，潮州鎮從12月1日起在新生路與民治路再新增1處科技執法路口；由於該路口商家林立，車潮流量大常因違規造成事故的發生，已然成為易肇事路口，警方因此設置科技執法遏止違規、促進交通順暢及防制事故，保障用路人行車安全。

潮州鎮現已啟用3處違規停車科技執法設備，分別是延平路與潮昇路口、建基圓環、新生路50、55號前(麥當勞前)，違規停車科技執法設備，係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平臺，再由員警從嚴審查、認證舉發。

依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰，「併排停車」可處新臺幣2,400元罰鍰。本次新增該新生路與民治路口取締違規樣態就是闖紅燈及超速，一旦遭取締，汽、機車闖紅燈各可罰2700元、1800元，汽、機車超速開罰從1600元、1200元起跳。

潮州分局長簡彥匡表示，新增設備即起正式執法，已開始蒐證舉發違規，期能有效遏止違規行為，以防制交通事故發生。