台中警罵所長「沒懶趴、跟圾垃一樣」　挨告辯客觀事實…下場曝

▲台中施姓員警不滿主管，在臉書痛罵對方「所做所為跟圾垃一樣」、「沒懶趴」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／台中報導

台中市府某分局派出所施姓員警，曾在1個月內開出300多張違停罰單引發關注，今年5月被依考核不佳、執法遭投訴等理由，調職至大甲分局。施員調職前，因不滿紀姓派出所所長的管理措施，在臉書上指名道姓痛罵他「所做所為跟圾垃一樣」、「沒懶趴」，又在臉書上表示「我就讓他看看我能在不碰觸法律底線的狀況下，嘴巴多嗆多賤」，被所長告上法院。台中地院審理，依2個公然侮辱罪，合併處施員拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。

判決指出，施員在派出所任職時，因不滿所長要求同事在用餐時，寫職務報告檢討，認為不讓同事用餐的行為很低劣，於去年11月16日晚間10時許，在暱稱「白嵐曉」的個人臉書頁面，直接發文指名痛罵所長「所做所為跟圾垃一樣」。

施男又於今年4月時覺得天氣很熱，因主管可以穿便服，施員看到所長自行穿短袖，卻仍要求大家按照換季規定，穿著長袖制服，甚至得加穿外套，認為所長有權變更服儀規定卻置之不理，怒於今年3月12日發文，辱罵所長是「沒懶趴」的主管，被所長看到，一怒告上法院。

全案審理時，施員認為他的貼文都有具體載明評論的事實，是針對具體事件發表合適評論，雖然用語尖酸刻薄，但仍是依他親身經驗見聞的客觀事實，應受憲法言論自由的保障，並非公然侮辱。

法官調查，認為所內員警於16日凌晨2點下班，於中午12點上班時，先在所內用餐，被所長撞見後，認為該員應在12點前用完餐，要求他提出職務說明，雖然作法稍嫌嚴格，並非毫無根據，而施男罵所長跟垃圾一樣，顯然對保障員警健康權沒有任何幫助，只是貶低了所長的社會評價。

另外，法官查看台中市府警局通報，載明各警局於今年3月16日統一換長袖警便服，而施員更早前就在文章中表示「你跟我說冷的可以維持現在服裝（外套加長袖制服）、熱的著長袖警便服」，可見所長也有視氣候溫度調整員警制服，且每個人對冷熱感受不同，就算所長未採納施員建議，讓大家投票表決是否換穿短袖制服，也難認有不顧員警健康可言，更和「沒懶趴」、無擔當無關。

另外，施員也在臉書表示「反正我早就抱好年年考績不要的決心」「我就是每年花兩萬塊買一整年的快樂」、「我就讓他看看我能在不碰觸法律底線的狀況下，嘴巴多嗆多賤」，可見施員對於自己可能觸犯法律底線有所認識，依犯2個公然侮辱罪，合併處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。