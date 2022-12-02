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休旅車「插號誌桿」飆台74！桿子從台中被帶回彰化　撞擊瞬間曝光

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日目擊一輛休旅車車頭，竟直直插著一根「號誌桿」在台74快速道路行駛，離奇的影片在網路曝光後，引發網友熱烈討論。對此，台中警方表示，影片中車輛的駕駛為71歲賴姓阿公，當天從台中準備開回彰化，不料經過凱旋閘道時撞上分隔島，號誌桿被硬生生拔起卡在車頭，跟著賴男一路回到回家。

▲▼休旅車插號誌桿飆台74爆紅 被拔走的號誌桿在這啦。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友在台74線目擊，一輛休旅車竟「頭插號誌桿」行駛。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享行車紀錄器畫面，可以看見休旅車車頭卡著一根號誌桿，但駕駛卻若無其事般的繼續行駛，影片讓網友驚訝說，「真狂」、「另類的移動神主牌」、「移動式警示牌，比移動式神主牌還猛」、「我還以為是車頂裝飾，看來我太膚淺了。」 

此外，汽車達人Andy老爹2日則在臉書分享車禍撞擊瞬間，可以看見當時賴男的車速不快，兩側也無其他車輛緊逼，賴男的車子卻慢速撞上號誌桿，停留原地約15秒後緩緩倒車，這時號誌桿已經卡在凹陷的車頭上，車子倒退後又在原地約12秒，接著賴男似乎覺得不影響行駛，直接帶著號誌桿繼續前進。

其他網友看了影片後驚呼，「吃Buff了，獲得無敵星星，沒車敢靠近」、「我缺了根廣播天線，嗯，就是你啦」、「反正都要賠錢了，乾脆帶回家做紀念」、「這是我看過最猛的改車」、「不行拔起來，會失血過多，所以要保持這樣送醫」、「注意看，這個男人太狠了。」

▲▼▲▼休旅車插號誌桿飆台74爆紅 被拔走的號誌桿在這啦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲號誌桿來自台中環中路二段的凱旋閘道口。（圖／翻攝自Andy老爹臉書）

賴男2日下午到台中第六警分局說明，原來他當天要從台中開回彰化，不料在西屯區環中路二段的凱旋閘道撞上分隔島，當場把號誌桿撞斷且卡在車頭，他當時認為車子還能行駛，且號誌桿也沒有太影響視線，就決定繼續把車子開回彰化住家，直到2日再向警方說明。

警方表示，事故初判肇因為賴男未注意車前狀態，而賴男當時有沒有酒駕情況及確切肇事原因，均待進一步釐清。至於損毀的號誌桿，公路總局員林工務站廖姓站長表示，號誌桿目前已通知廠商盡速修復，由於涉及毀損公物，後續將向賴男求償維修費用。

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