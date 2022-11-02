大貨車吊桿忘了收勾斷號誌桿　台電先修復再向22歲駕駛求償

▲▼東勢區一輛大貨車吊桿忘了收，結果勾斷號誌桿，幸無人傷亡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲巫姓男子中午11點18分開著大貨車，從東勢區一處工廠，要把水泥包載去建築工地時，一出大門就勾到電線，扯斷號誌桿，原來是巫男忘了把吊桿收進，還好沒人傷亡，也沒有造成停電，台電先進行修復再求償。

巫男中午駕駛大貨車，行經泰昌街與東坑路口時，因為忘了把車後的吊桿收回，導致吊桿勾到電線，扯斷號誌桿，所幸未造成人車傷亡，巫男沒有酒駕，員警立即到場疏導交通，台電人員正在處理中。