電信、科技業成幫兇　全民詐騙簡訊電話接不完！警怒：怎麼打詐

▲政府打擊詐騙犯罪欠缺源頭管制究責，導致檢警疲於奔命且效率甚低。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布破獲台灣治安史上，首例詐騙集團委託AI語音科技公司「客製化」詐騙電話模組；警方估計在台灣最少百萬人接過這通看似女性客服人員打來的邀約投資電話：「您好，我們是理財調查小組，透過大家一起討論交流來提昇對市場的敏銳度，進而掌握目前的好時機，讓我們大家在學習討論中累積更多知識，我先傳簡訊連結給你，你在幫我點開加好友，可以嗎？」

曾幾何時，接到上述投資邀約，或假檢警、辦理貸款、解除購物分期的各類型詐騙電話成了台灣民眾的日常。諷刺的是，上述案例中，黃姓主嫌成立的人頭投資顧問社，警方搜索時發現辦公室僅有一張桌子，幾無任何經營跡象，卻可斥資逾新台幣1億元，透過亞太電信公司申辦逾150個門號，每天發送超過2萬通詐騙簡訊。

▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖／記者張君豪翻攝）

該人頭公司資本額僅30萬元，出手闊綽到讓專案小組難以置信，除了經營8個月花1億元讓電信公司發送投資詐騙簡訊，也斥資2700萬元委託AI語音科技公司，客製化AI語音邀約投資的詐騙電話模組，AI語音可以分辨民眾的好惡、情緒，從中篩選「有較大機率」掉入投資詐騙陷阱的民眾。

當詐騙集團透過電信業者、科技公司、第三方支付渠道、虛擬貨幣交易技術與時俱進，民眾不禁要問，政府信誓旦旦成立「打詐國家隊」源頭阻詐具體行動到底在哪裡？上述案例中，電信公司收了詐團1億新台幣，無視小規模1人公司承租大量門號、大量發送簡訊，也不審核簡訊電話內容，讓台灣多數民眾，每天接詐騙電話簡訊接到手軟。

另外包含二類電信業者承租電信公司頻寬，提供境外電話轉接，大幅降低詐團犯罪成本並難以追究發話來源；諸多電商業者個資外洩頻傳，民眾今天用手機網路購物，隔天就接到詐騙集團電話，刑事局網路犯罪分析早就發現，部分店商平台網站供應商存在嚴重資安漏洞，導致詐團駭客撈是類電商網站個資如探囊取物。

從電信商、二類電信公司、電商網站供應商、甚至是刑事局偵九大隊破獲的AI語音科技公司，都已淪為詐騙集團散播犯罪資訊的平台、管道、甚至是幫助共犯時，政府期待、仰賴檢警立案偵辦打擊詐欺犯罪，無疑緣木求魚。

警方感嘆：抓再多的車手、話務手團體、機房水房硬體，這些供應詐騙集團施行犯罪的資訊服務管道、平台仍舊暢通；這組詐騙集團被抓了，電信業者繼續提供服務給下一組，檢警曾嘗試移送過二類電信、電商平台明顯存有漏洞卻不修補的網路服務業者，但台灣法律均認定上述業者都是「善意第三者」不應苛究，詐騙犯罪施行者的審判實務上量刑在亞洲國家堪稱最輕，無怪台灣詐騙犯罪如此盛行，政府說好的源頭打擊詐騙、源頭管理就像口號，迄今看不到任何具體措施。

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