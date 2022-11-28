跨國郵包內藏7.3公斤K他命！市價逾1800萬　情侶檔、車手被逮

▲刑事局國際刑警科28日宣布破獲跨國毒郵包夾帶7.3公斤K毒案件，逮捕涉案莊姓情侶檔等5人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警駐荷蘭聯絡組與比利時警方、海關共辦跨國毒郵包案件；比利時海關今年5月初發現台灣有運毒集團利用EMS國際快捷郵包、利用寄送盒裝成衣，在瓦楞紙盒下加裝孔洞塑膠板，再塞入K他命粉末，藉此規避海關X光掃描查緝，比利時海關攔截該毒郵包後，立刻透過國際刑警通知台灣警方，刑事局先後發動3波搜索行動，瓦解位於桃園、基隆的跨國運毒集團，並起獲市值達1800萬新台幣，7.3公斤的K他命粉末。

刑事局國際刑警接獲比利時海關情資後，立刻會同新竹市警局刑警大隊、桃園市中壢分局、台北市松山分局共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦；警方5月16日喬裝郵差將該毒郵包送達新竹市香山區牛埔東路某社區大樓，一名宋姓（25歲、毒品前科）的白牌車司機前來領包裹。





▲刑事局幹員跟監，領貨人宋男渾然不知遭警方監控。

警方按兵不動尾隨跟監，發現宋嫌開車到桃園市中壢區大江購物停車場，與莊姓主嫌（31歲、毒品、詐欺前科）情侶檔會面後，雙方開車到附近路口交貨，警方當場逮捕宋、莊及其女友蕭女（27歲、毒品前科）等3人，宋嫌落網後還出示LINE通訊軟體對話紀錄，表示是受搭載過客戶委託，辯稱不知情才幫忙領包裹，企圖掩飾運毒領貨車手身分。

警方事後解析宋嫌等人毒品交易聯絡手機，發現是現居桃園市一對林姓母女檔提供，10月19日到桃園逮捕林姓母女兩人到案，林姓母女平常以平面廣告設計為業，但廣告產品居然都是外送茶、個人工作室等應召站賣淫集團攬客廣告，林姓母女檔辯稱僅是認識莊嫌，因對方有手機使用需求才會借出手機，渾然不知對方操盤跨國運毒，但警方對此說法存疑，仍將兩人逮捕調查。

莊嫌到案辯稱，整起運毒案他不知情，是一名綽號「小鄭」男子委託他幫忙收取包裹，但莊卻講不出小鄭身分，還硬掰是一次偶遇喝酒很開心，雙方互加LINE成為好友，才會願意幫忙，由於莊、宋兩人到案拒絕供述案情，訊後遭法官裁定收押禁見，據了解，莊男遭收押後態度軟化始願配合檢警，警方近期將溯源追捕幕後金主、操盤跨國運毒的幫派主嫌。

刑事局國際刑警科統計，自2020年9月起至2022年3月，台灣海關攔獲多件自歐洲貨運來臺的毒郵包，其中有7件以相同手法夾帶2到5公斤不等的K他命闖關，台國際刑警彙整相關案件，通報駐荷蘭聯絡官洽請歐盟執法單位擴大追查。

刑事局指出，經查K他命在歐盟多國包含比利時，僅屬管制藥品，有處方箋即可合法持有，研判運毒集團因國內市場需求量大，才會捨棄工廠製毒方式，改由國外以郵包方式挾帶闖關，K他命在歐洲售價1公克約800元新台幣，來台市價高達2500元新台幣，毒梟研判有利可圖導致近期毒郵包事件頻傳，台歐警政機關將加強橫向聯繫，強力防堵毒品以國際包裹方式侵台。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

