館長直播嗆：遭槍擊上面壓住不給辦！刑事局澄清逮11人、槍手判刑

▲館長陳之漢怒嗆遭槍擊案「上面壓住不給辦」，刑事局29日嚴正駁斥。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者張君豪／台北報導

對於網紅館長陳之漢日前直播提及自身槍擊案「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦！」刑事局29日嚴正駁斥，此說法非事實，警方強調辦案全依證據程序，絕對不會手軟，館長槍擊案件不僅逮捕竹聯幫寶和會所屬成員多人，並多數遭起訴、判刑。刑事局點出該案已偵結起訴「裁判書查詢」網站均可查詢，警方反駁館長言論，點名陳之漢身為公眾人物，不該以自身影響力做出不實判斷、扭曲事實、以訛傳訛做出不良示範。

刑事局強調、從2020年8月館長槍擊案發生迄今，警方持續溯源擴大查辦台灣各大黑幫涉及矚目槍擊案，先後共實施4波行動如下：

2020年10月7、8日新北地檢署偵辦，溯源偵辦劉姓槍手開槍狙擊館長案，並逮捕寶和會林姓會長、幹部施俊吉等人，其中許姓涉案人羈押禁見；2020年12月22日新北地檢署將寶和會林姓前會長等11名涉案人偵結起訴；2022年8月16日台灣高等法院一審依殺人未遂等罪判施俊吉16年，劉姓槍手15年6月，其餘涉案人均遭判數年到數月不等有期徒刑。

▲館長陳之漢槍擊案，主謀施俊吉（白衣），槍手劉丞浩（黑衣）。（圖／記者吳銘峯攝）

2021年7月29由台北地檢署指揮，查緝天道盟美鷹會首惡王鑫(新台幣200萬元交保)、王姓幹部涉嫌組織犯罪、教唆殺人、恐嚇取財等罪嫌移送該署偵辦，王鑫及王姓幹部均200萬元新台幣重保。

2022年1月5日士林地檢署偵辦，查緝北市土方公會理事長綽號小王董的王姓男子（經警調查王男系寶和會前會長邵柏傑所扶持）等46人，扣案市價逾4千餘萬的砂石車共計11輛，全案在同年4月22日移送地檢；另針對涉嫌北土南倒犯行，由士林地檢署邀集刑事局、雲林、彰化、嘉義地檢署共同成立專案小組，多次查緝雲嘉南地區非法營建廢土棄置場；今年10月中旬，彰化地檢署將王男等164人及旗下非法土方棄置場、公司、依違反刑法偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

2022年10月26日由新北地檢署指揮警方，查緝天道盟美鷹會中和分會分會長鄧男等6人到案，其中中和分會長複訊後遭裁定羈押禁見。刑事局強調對任何幫派組織涉犯不法，絕對會嚴加究辦，並無政治立場考量；駁斥網紅館長不實言論「絕對沒有不能辦的案件，更沒有不敢辦的案件。」

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