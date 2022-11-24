罪惡「創意私房」出事了！版主抓外流內鬼　爆出女友約砲偷吃

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創成人群組抓台版九號房私密片外洩內鬼　主嫌戴綠帽恐嚇網友反被逮

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的版主。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房「創意私房」論壇的版主，該論壇常見情侶分手後散播不雅親密照的非法影音資料。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路惡名昭彰的情色論壇「創意私房」，有版主涉嫌透過Telegram加密通訊軟體，成立「渣男頻道」邀網友加入分享觀賞免費成人影片，但實際上卻是幫該論壇抓偷拍、未成年性愛、散播前女友裸照私密影片，許姓主嫌在群組內看到有分享該論壇用來牟利的相關影片，就會自稱幫派分子，發送簡訊恐嚇對方，其中一名男網友還邀主嫌女友開房間約砲，主嫌恐嚇對方支付30萬元得逞，警方統計共有11名男網友因此遭恐嚇，許男得手約32萬元，刑事局電偵大隊陸續收網拘提許男兄弟檔、許男女友等涉案5嫌到案。

本案肇因台中地檢署接獲檢舉，網路色情論壇「創意私房」版主許男，從今年5月起透過Telegram通訊軟體成立「渣男頻道」群組，不少民眾受邀約加入本想看免費的成人影片，但許男該群組僅是他用來清查創意私房論壇的營利色情影片有無外流。

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的版主。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案，意外逮捕台版九號房創意私房論壇版主涉嫌恐嚇網友，但主嫌現任女友卻和網友約砲。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警界知情者透露，「創意私房」論壇之所以惡名昭彰，是該論壇所販售影片幾乎都是會員自行拍攝、取得，內容從如廁、更衣室偷拍，到感情生變的前女友不雅照片，性愛影片，未成年性愛影片等無所不包，且標榜上傳者獨立開發；更恐怖的是，這些聳動非法的色情影片，多數會附上當事女子的臉書，IG帳戶佐證真實，更讓影片中的女主生活在恐懼中。

除此之外，該網站設計者管理嚴謹，撰寫自動浮水印驗證程式，用戶購買下載後，會隨機產生流水驗證碼，倘若有該論壇用戶擅自把影片外流，管理者就可根據浮水印揪出外流者並封停帳號，也因此該論壇的影片都是行家購買收藏，幾無在市面上流傳。

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的版主。（圖／記者張君豪翻攝）

許男也是創意私房論壇版主，才會成立該群組抓論壇內鬼，倘若民眾散播該論壇影片，或者不知情轉傳這些涉及偷拍、兒少性交的不法色情影片，就會接到他的恐嚇訊息「你不想讓家人知道，你在看這種噁心變態的影片吧」藉此要被害人付封口費。

但許男忙著抓內鬼、恐嚇分享色情片的網友，但卻顧不了自己女友，許男女友曾女（24歲）也在渣男群組內跟其他男網友聊天，今年7月份曾女與另名男網友約砲到台中某汽旅開房間，許男事後發現女友與男網友調情對話訊息，氣得約出對方談判，許並自稱是黑幫成員，要對方支付30萬元遮羞費。

行事縝密的許男恐嚇被害人，都透過對岸支付平台「支付寶」進行，索價多在人民幣8千元左右，但因不甘綠雲罩頂，氣得要對方匯款30萬元到自己帳戶，反成為自己涉恐嚇取財罪鐵證，警方從今年8月起陸續行動逮捕、約談許男兄弟、曾女等5人到案、訊後依觸犯恐嚇許財罪、兒少性剝削條例、組織犯罪條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦、檢察官複訊後聲押主嫌許男獲准。

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