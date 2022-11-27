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假投資詐團狠撈24億！北部輕熟女誤信話術...2個月遭騙4千萬

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

目前全球經濟環境前景未明，不少投資賺錢邀約正透過手機網路簡訊散發，警方呼籲這些都是假投資集團慣用技倆；根據刑事局統計今年1至11月的詐騙案類，假投資詐欺案造成民眾財損高達24億，占詐欺案4成，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，因此踏入假投資陷阱。

警方列舉案例：北部陳姓女家管9月中旬在臉書遭陌生帳號邀約，以有投資賺錢標的加LINE好友，介紹他加入LINE群組，經歹徒所假冒的投資老師及其他成員煽動下，陳女意志力動搖。

▲刑事局揭露假投資詐騙集團手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局揭露假投資詐騙集團手法，呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

被害女子下載假冒投顧公司所建假投資平臺某App，假客服以規避政府監管，歹徒由要求陳女用網銀轉帳方式匯款到詐騙集團帳戶；陳女見假投資平臺帳戶獲利驚人欲提領時，假客服以支付手續費為由，要她另付新臺幣5百餘萬元。

陳女只好向親友借貸支付手續費，但至10月底時，該投資詐騙團隊完全失聯，陳女始發現遭詐騙，遭詐交付金額高達4千餘萬元。

警方指出，近期假投資主要詐騙手法，詐團多透過臉書、IG（Instagram）、LINE等社交軟體散播假投資資訊，以「投顧老師」為首，標榜高報酬高獲利口號，邀約民眾加入投資，誘騙被害人下載惡意APP，當被害人下載APP開始匯款至詐騙集團提供人頭帳戶後，歹徒修改後端數據，讓被害人誤以為獲利投入大筆金錢，導致被害人繼續匯款，或為出金繼續投資、造成被害民眾傾家蕩產。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明等宣傳幾乎都是詐騙，民眾有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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